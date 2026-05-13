تقرير: السعودية هاجمت فصائل مسلحة في العراق خلال الحرب على إيران

مصادر مطلعة تقول إن غارات سعودية وهجمات انطلقت من الكويت استهدفت فصائل عراقية مدعومة من إيران خلال الحرب الأخيرة، وسط حديث عن تنسيق إقليمي واسع رافق الحرب الأميركية – الإسرائيلية على طهران.

شنت طائرات حربية سعودية غارات على أهداف مرتبطة بفصائل عراقية مدعومة من إيران خلال الحرب الأخيرة على طهران، فيما نفذت الكويت هجمات صاروخية على مواقع داخل العراق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستندت تقرير الوكالة إلى ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين، ومسؤول غربي، إضافة إلى مصدرين مطلعين، أحدهما في الولايات المتحدة، في تطور يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية التي رافقت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووفقا للمصادر، نفذت الطائرات السعودية غارات استهدفت مواقع لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران قرب الحدود الشمالية للسعودية مع العراق، في حين قال مسؤول غربي إن بعض هذه الضربات نُفذ قبيل وقف إطلاق النار في السابع من نيسان/ أبريل.

وادعت المصادر أن الضربات استهدفت مواقع انطلقت منها هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت السعودية ودولًا خليجية أخرى خلال الحرب.

وفي السياق، قالت مصادر عراقية إن الأراضي العراقية تعرضت مرتين على الأقل لهجمات صاروخية انطلقت من الكويت، استنادًا إلى تقييمات عسكرية عراقية.

وبحسب هذه التقديرات، استهدف أحد الهجومين مواقع لفصائل مسلحة جنوبي العراق خلال نيسان/ أبريل، ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر وتدمير منشأة قالت المصادر إنها كانت تُستخدم من قبل كتائب حزب الله العراقية في تشغيل الطائرات المسيّرة.

ولم يحدد التقرير ما إذا كانت الصواريخ التي أُطلقت من الكويت باتجاه مواقع عراقية نُفذت بواسطة الجيش الكويتي أو القوات الأميركية الموجودة هناك، في ظل الوجود العسكري الأميركي الكبير داخل الكويت.

ورفض الجيش الأميركي التعليق على التقرير، فيما لم ترد وزارة الإعلام الكويتية والحكومة العراقية حتى الآن على طلبات التعليق، كما لم يصدر تعليق فوري عن كتائب حزب الله العراقية.

وفيما لم يؤكد المسؤول السعودي صحة الضربات داخل العراق، قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن الرياض تسعى إلى "خفض التصعيد وضبط النفس وتخفيف حدة التوتر سعيا لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة"، من دون التطرق مباشرة إلى العمليات العسكرية المشار إليها في التقرير.