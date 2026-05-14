العراق: الزيدي يتعهّد بـ"حصر السلاح بيد الدولة" خلال منحه الثقة لتشكيل الحكومة

منح البرلمان الثقة للزيدي و 14 وزيرا من حكومته وأجّلوا التصويت على 9 حقائب وزارية أخرى، وتعهّد الزيدي بإصلاح المنظومة الأمنية بحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز القدرات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديموقراطية.

رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال كلمته في البرلمان (الأنباء العراقية)

منح البرلمان العراقي، الخميس، الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي، و14 وزيرا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على 9 أسماء مرشحة لحقائب وزارية أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة عملها رسميا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بأن مجلس النواب صوّت خلال جلسته، الخميس، على منح الثقة للزيدي، و14 وزيرا في حكومته، إضافة إلى التصويت على المنهاج الوزاري (البرنامج الحكومي).

وبحسب الوكالة، حضر الجلسة نحو 270 نائبا من أصل 329، واستهلت الجلسة بتلاوة الزيدي "المنهاج الوزاري"، قبل أن يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة، ما يعني منحه الثقة.

وعقب ذلك، شرع المجلس في التصويت على الوزراء، ومنح الثقة لـ14 وزيرا، من بينهم وزير الخارجية، فؤاد حسين، فيما تقرّر تأجيل التصويت على 9 أسماء مرشحة لحقائب وزارية أخرى إلى وقت لاحق، بسبب عدم التوصل إلى توافق بشأنها، وفق المصدر ذاته.

وأدى الزيدي، والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، اليمين الدستورية، إيذانا ببدء مباشرتهم عملهم رسميا.

وإلى جانب حسين، منح البرلمان الثقة لكل من: وزير العدل خالد شواني، ووزير المالية فالح الساري، ووزير النفط باسم العبادي، ووزيرة البيئة سروة عبد الواحد، ووزير الاتصالات مصطفى سند، ووزير الكهرباء علي وهيب.

كما ضمت التشكيلة وزراء التربية عبد الكريم عبطان، والنقل وهب سلمان، والصناعة محمد الكربولي، والتجارة مصطفى نزار، والصحة عبد الحسين عزيز، والزراعة عبد الرحيم جاسم، والموارد المائية مثنى التميمي.

ورُفعت الجلسة دون تحديد موعد للتصويت على الحقائب الوزارية التسع المتبقية، وهي: التخطيط، والإعمار، والعمل، والداخلية، والشباب، والتعليم، والدفاع، والثقافة، والهجرة.

إلا أن وسائل إعلام محلية، بينها موقع "شفق نيوز"، رجحت أن تُعقد جلسة جديدة للتصويت على هذه الحقائب بعد عطلة عيد الأضحى، التي تنتهي أواخر أيار/ مايو الجاري.

وجدير بالذكر أن الرئيس العراقي نزار آميدي، كلّف الزيدي بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/ أبريل، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.

وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التكليف.

وفي المقابل، نصّ قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه "لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم"، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.

ووفقا لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكوّن الكردي، ويشغله نزار آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكوّن السني ويشغله هيبت الحلبوسي.

وتعهّد الزيدي بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة"، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن الزيدي رسم في كلمة أمام النواب 3 مسارات للعمل، منها "إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديموقراطية".