حزب الله: إسرائيل توظّف المفاوضات لمصلحتها والسلطة اللبنانية تتنازل دون طائل

استنكرت الكتلة البرلمانية لحزب الله استمرار المفاوضات المباشرة للسلطة مع إسرائيل في ظل تواصل العدوان على لبنان، مؤكدة أن إسرائيل تستغل هذه المحادثات لمصالحها، وأن السلطة الللبنانية تقدم تنازلات متعاقبة دون أن تحصل على وقف إطلاق نار حتى.

أنصار حزب الله في لبنان يتظاهرون ضد التفاوض المباشر مع إسرائيل (Getty Images)

اتهمت كتلة حزب الله البرلمانية، الخميس، إسرائيل "باستغلال جلسات التفاوض" مع الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن "السلطة تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار".

وجاء ذلك في بيان لكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة للحزب، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بالعاصمة واشنطن.

وقالت الكتلة إن "المفاوضات المباشرة التي يجريها فريق السلطة مع الكيان الصهيوني تترافق مع مواصلة العدو لارتكاب جرائمه، ومحاولة توسيع احتلاله لأرضنا في الجنوب".

مظاهرة لمناصري حزب الله (Getty Images)

وأضافت أن ذلك "يؤكد من جديد استغلال الاحتلال لجلسات التفاوض وتوظيفها لمصلحة احتلاله، بينما السلطة تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار".

واعتبرت أن "هذا الأمر الذي يسهم في زيادة حدة الانقسامات الداخلية، والشرخ في المجتمع وفي مؤسسات الدولة نفسها".

وتابعت أن "السلطة تستمر في تأرجحها الانحداري التنازلي أمام غطرسة العدو الإسرائيلي وتجبّره، وتوسيعه لنهج العدوان والتدمير مدعوما بغطاء ودعم أميركي، فيما لا تجد سوى الرهان على الدبلوماسية الضعيفة سبيلا لاسترجاع الحقوق وطرد الاحتلال وحفظ السيادة"، على حدّ قولها.

كما اتهمت الكتلة إسرائيل بـ"تصعيد جرائم الحرب" في جنوب لبنان، معتبرة أن ما يرتكبه جيشها "لن يثني الشعب اللبناني عن التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه وأرضه".

طرف من الدمار في الجنوب اللبناني (Getty Images)

وجددت دعوتها السلطة اللبنانية إلى "الخروج من هذا المسار السياسي"، والعودة إلى "تعزيز الوحدة الداخلية والتفاهمات الوطنية".

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 نيسان/ أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتتزامن المحادثات الحالية مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، رغم هدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/ أبريل الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 أيار/ مايو الجاري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي عن استشهاد 2896 شخصا على الأقل، وإصابة 8824 آخرين ونزوح أكثر من مليون شخص، بحسب المعطيات اللبنانية الرسمية.