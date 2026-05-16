السودان: استئناف مباريات كرة القدم لأول مرة منذ 3 سنوات

عادت مباريات كرة القدم في السودان لأول مرة منذ اشتعلت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" في عام 2023، وشهد الحدث حضور قائد الجيش، عبد الفتاح برهان، وإقبالا كبيرا من المشجعين.

سودانيون يشاهدون مباراة كرة قدم محلية لأول مرة منذ 3 سنوات، في مبارة المريخ ضد الأهلي مدني (Getty Images)

رغم الحرّ الخانق، والجدران المثقوبة بشظايا القذائف، والمدرجات التي يغطيها الغبار، يستمتع عاصم حسين بدخول لاعبي كرة القدم إلى الملعب، مع استئناف الدوري السوداني في الخرطوم بعد توقفه الطويل بسبب الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويقول هذا المشجّع لنادي العاصمة المريخ بحماسة: "لم نشاهد فريقنا منذ 3 سنوات".

ويضيف مبتسما وهو يشاهد اللاعبين يدخلون أرضية الملعب: "إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا. تؤكد المباراة أن الحياة بدأت تعود إلى الخرطوم".

وأقيمت مباراة الافتتاح يوم الجمعة على ملعب كوبر، الواقع في شمال الخرطوم، بحضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، فيما جرت مباراة أخرى في التوقيت نفسه في أم درمان.

عبد الفتاح برهان يحيي الجماهير قُبيل بدء المباراة (Getty Images)

وتظهر آثار الحرب الدائرة منذ نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع في كل مكان، التي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى، وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

وتشهد العاصمة السودانية التي استعادها الجيش في آذار/ مارس 2025 هدوءا نسبيا، رغم هجمات متكررة بطائرات مسيّرة تنسب إلى قوات الدعم السريع.

وقد عاد أكثر من 1,8 مليون نازح إليها، لكن البنى التحتية متهالكة، وتمديدات الكهرباء والمياه محدودة، ولا تزال مساحات واسعة من وسط المدينة مهجورة، بين مبان منهوبة ومخاوف السكان من ذخائر غير منفجرة محتملة تحت الأنقاض.

"كل هذه المسافة"

إلا أن كل ذلك لم ينل من صخب الجمهور الذي لوّح بأعلام النادي على إيقاع الطبول والهتافات التشجيعية لفريقه.

وتحدى مئات المشجعين حرارة بلغت 42 درجة مئوية لحضور هذا الاستئناف، واضطر كثيرون منهم إلى الوقوف لعدم صلاحية المدرجات للاستخدام.

سودانيون يتابعون المباراة وقوفا (Getty Images)

وعوضا عن مقاعد البدلاء، وُضعت صفوف من الكراسي البلاستيكية في الملعب الذي تتناثر سيارات محترقة جراء المعارك في الشوارع المحيطة به.

ولا يستضيف ملعب كوبر عادة مباريات الدرجة الأولى، لكن الملاعب الرئيسة في الخرطوم تضررت جراء الضربات ولم يتم تأهيلها بعد.

وقطع مصعب عبد المجيد نحو 190 كيلومترا لمؤازرة ناديه الأهلي مدني، الذي خسر أمام المريخ العريق (3-1).

ويقول "قطعت كل هذه المسافة فقط لأرى فريقي يلعب من جديد".

بدوره، يشيد مسؤول النادي مصطفى الأمين بقوة الرياضة على تهدئة الانقسامات وتوجيه "رسالة سلام".

وبسبب الحرب، اضطر أكبر ناديين في البلاد، الهلال والمريخ، إلى خوض مبارياتهما خارج السودان، ولا سيما في الدوريين الموريتاني والرواندي. وقد تألق الهلال هناك، محرزا هذا الأسبوع لقب الدوري الرواندي، بعد أن نال الدوري الموريتاني الموسم الماضي.

ومع انحسار القتال العام الماضي، تمكن الفريقان من المشاركة في مسابقة للنخبة في ولاية نهر النيل التي بقيت في منأى نسبيا عن الحرب، وتقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة.

لكنها المرة الأولى التي يُقام فيها الدوري الوطني منذ 3 سنوات، حيث تتنافس 8 فرق على مدى 7 أسابيع لنيل بطاقات المشاركة في المسابقات القارية.

ورغم النزاع، تأهل السودان في 2025 إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في المغرب، مسجلا أفضل مشاركة له منذ 2012. وكان قد أحرز اللقب عام 1970.