وسط استمرار المواجهات.. تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل

في ظل استمرار التصعيد الميداني، أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يومًا إضافية اعتبارا من 17 أيار/ مايو الجاري.

تتواصل المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل، رغم سريان وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين، إذ استشهد وأُصيب عشرات اللبنانيين بغارات وقصف للاحتلال استهدف بلدات جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده إثر سقوط قذيفة "هاون" أطلقها حزب الله، كما أعلن اعتراض عدة مسيّرات وقذائف صاروخية أُطلقت من لبنان، بينما سقطت أخرى في "مناطق مفتوحة"، بحسبه، بعد دوي صافرات الإنذار في عدة بلدات بينها كريات شمونة ونهريا وعيلبون.

وجاء الإعلان الأميركي عقب يومين من المفاوضات الثلاثية التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بمشاركة لبنان وإسرائيل وبرعاية أميركية، والتي وصفها الوفد اللبناني بأنها أسفرت عن "تقدم دبلوماسي ملموس" لصالح لبنان.

وقال الوفد اللبناني، في بيان، إن الأطراف اتفقت على تمديد وقف إطلاق النار "للسماح ببدء المسار الأمني برعاية الولايات المتحدة في 29 مايو (أيار)، ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في الأيام الأخيرة".

وأضاف أن "مسارًا سياسيًا رسميًا" أُطلق خلال المحادثات، في خطوة قال إنها تعزز فرص التوصل إلى "حل سلمي دائم"، مشيرًا إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُعقد يومي 2 و3 حزيران/ يونيو المقبل في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن.

كما أوضح الوفد أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل عبر مسار أمني يُفترض أن ينطلق في البنتاغون نهاية الشهر الجاري.

وأكد الوفد اللبناني تمسك بيروت بما وصفها بـ"الركائز الأساسية"، وفي مقدمتها استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، والإفراج عن المعتقلين واستعادة رفات الضحايا.

ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية المفاوضات بـ"المثمرة للغاية"، وقال المتحدث باسمها، تومي بيغوت، إن تمديد وقف إطلاق النار يهدف إلى "إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم".

