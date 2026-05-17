اتصالات قطرية مكثفة مع دول بينها إيران لخفض التصعيد بالمنطقة

أجرت دولة قطر عددا من المكالمات الهاتفية مع إيران وباكستان والإمارات والسعودية والبرتغال، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستئناف الحرب المباشرة مع إيران في منشور على منصة "تروث سوشيال".

أجرت قطر، مساء الأحد، اتصالات مكثفة مع دول عدة بينها إيران لخفض التصعيد بالمنطقة، أكدت فيها ضرورة السعي للتوصّل إلى حل سلميّ للأزمة، والالتزام بالقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجرى ذلك عبر اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، الأحد مع نظيره الباكستاني، ووزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وإيران والبرتغال، وفق بيانات للخارجية القطرية.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصاعد المخاوف من تجدد التوتر بين واشنطن وطهران، على وقع تهديدات متكررة أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد إيران ما لم تبرم اتفاقا وفق شروط تطرحها الولايات المتحدة.

وبحث رئيس وزراء قطر مع وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال دعم الدوحة الكامل للجهود المتصلة والهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وشدد على أن حرية الملاحة تُعدّ مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة للضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وأكد رئيس الوزراء القطري أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.

وبحث رئيس وزراء قطر مع نظيره الباكستاني، محمد شهباز شريف، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كما بحث رئيس وزراء قطر مع وزراء خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، والبرتغال، باولو رانجيل، والإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سّيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد خلال الاتصالات الهاتفية المنفصلة "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وذلك بعدما أشار ترامب مجددا إلى تجديد التصعيد العسكري ضد إيران أمس السبت، حين نشر على منصته "تروث سوشيال" صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأميركي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني مع عبارة "الهدوء ما قبل العاصفة".