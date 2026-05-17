اتصال قطري سعودي في ظل مخاوف من انهيار الهدنة بين واشنطن وطهران

اتصال قطري سعودي لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأميركية لإيران ومخاوف من انهيار الهدنة السارية بين الطرفين.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان للخارجية القطرية، تناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

وشدد الوزير القطري، وفق البيان، على أهمية "تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية"، بما يفتح المجال أمام "معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار"، وصولًا إلى اتفاق مستدام يمنع عودة المواجهة العسكرية.

ويأتي ذلك في وقت لوّح فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددًا بإمكانية استئناف الحرب على إيران، بعدما نشر، مساء السبت، صورة لسفن حربية عبر منصة "تروث سوشيال" مرفقة بعبارة "الهدوء ما قبل العاصفة".

وجاء ذلك بعد يوم من تأكيده أن الحملة العسكرية ضد إيران "ستستمر".

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي حصارًا على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على مضيق هرمز، فيما ردت طهران بفرض قيود على حركة السفن في المضيق، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان/ أبريل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران والتي انطلقت منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.