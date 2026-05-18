قطر ومصر تبحثان الهدنة بين واشنطن وطهران وجهود خفض التصعيد

بحثت قطر ومصر تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل دعم علاقات التعاون بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، من نظيره المصري بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية القطرية.

وقالت الخارجية القطرية، إن الوزيرين بحثا سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين، وناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما بحثا الجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية "بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وجرت اتصالات عربية، مساء الأحد، مع دول عدة بينها إيران لخفض التصعيد بالمنطقة، والتأكيد على أهمية حوار واشنطن وطهران.

وتأتي الاتصالات التي جرت من جانب زعماء ومسؤولين عرب بينهم وزيرا خارجية قطر ومصر أيضا، تأتي في ظل تصاعد المخاوف من تجدد التوتر بين واشنطن وطهران، على وقع تهديدات متكررة أطلقها الرئيس دونالد ترامب، ضد إيران ما لم تبرم اتفاقا، وفق شروط تطرحها الولايات المتحدة.

وفي 10 أيار/ مايو الجاري سلمت إيران إلى باكستان ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس الأميركي ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا"؛ قبل أن تقدم اليوم مقترحا جديدا من 14 بندا "يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من الجانب الأميركي"؛ بحسب ما أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض.

ولوّح ترامب، السبت، مجددا باستئناف الحرب ضد إيران، حيث نشر على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأميركي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

فيما قال الجمعة، في منشور على المنصة ذاتها، إن حملته العسكرية ضد إيران "ستستمر".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 نيسان/ أبريل، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 نيسان/ أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان/ أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.