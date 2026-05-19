قطر: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تحتاج "مزيدا من الوقت" ولا يمكن التكهن بنتائجها

أعلنت قطر دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، ورفضها لترتيبات جديدة بخصوص الملاحة في مضيق هرمز بعد الحرب، مؤكدة أن تعطيلها يعدّ جريمة وفق القانون الدولي، وأبدت تفاؤلا حذرا بشأن نتائج الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الصحافية اليوم في الدوحة (Getty Images)

قالت قطر إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأوضحت دعمها للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة وإنهاء التصعيد، مؤكدة أن التكهن بشأن نتائج الوساطة الباكستانية غير ممكن في هذه الأوقات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحافية في الدوحة، "ندعم المسار الدبلوماسي دعما كاملا... كما ندعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان والتي أظهرت جدية في التقريب بين الأطراف وإيجاد حل، ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأفاد بأن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، أجرى سلسلة اتصالات لضمان استمرار التهدئة في المنطقة، وقال إن "جميع الاتصالات الإقليمية والدولية هدفت إلى ضمان عدم تجدد التصعيد في المنطقة".

وفي ما يتعلق بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، والحديث حول ترتيبات ملاحة جديدة بعد انتهاء الحرب، قال الأنصاري إن "إغلاق مضيق هرمز يخالف القانون الدولي، ومن حق دولة قطر المرور الآمن عبره". مؤكدا أن "قطر ليست معنية بأي ترتيبات جديدة تتعلق بالتحكم في مضيق هرمز".

وبالرغم من ذلك، أشار الأنصاري إلى أن "سلاسل الإمداد والسلع الأساسية في قطر لم تتأثر" رغم إغلاق المضيق في التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران. ونوّه في السياق نفسه بأن "عبور ناقلتين مضيق هرمز لا يعني إعادة فتحه، أو عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها".

وأعلن أن الموقف القطري داعم بقوة إلى الوصول إلى حل عبر الدبلوماسية، قائلا "ندعم المسار الدبلوماسي بهدف حماية الشعوب من خسارة كبرى في أي تصعيد".

وبالرغم من التعبير عن تفاؤل الدوحة بأن تقود جهود الوساطة إلى إنهاء التصعيد، أكد الأنصاري أن "الوساطة الحالية تتطلب مزيدا من الوقت"، وأنه "لا يمكن حاليا التكهن بنجاح أو فشل جهود الوساطة الباكستانية".