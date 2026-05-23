اتصالات عربية إيرانية تبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة

تكثّفت الاتصالات العربية – الإيرانية خلال الساعات الماضية بالتوازي مع وساطة باكستانية تسعى لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، فيما ركّزت المشاورات على دعم مسار التفاوض وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز ومنع اتساع المواجهة الإقليمية.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والسلطان هيثم بن طارق في لقاء سابق في مسقط (Getty Images)

شهدت المنطقة العربية خلال الساعات الأخيرة اتصالات دبلوماسية مكثفة، بعضها ثنائي وأخرى مع أطراف إيرانية، تناولت مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وجاء ذلك وفق بيانات منفصلة صادرة عن وزارات الخارجية العربية، في ظل وساطة تقودها باكستان لإنهاء التوتر بين واشنطن وطهران.

اتصالات قطرية

استعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد آل ثاني على أن حرية الملاحة "مبدأ راسخ لا يقبل المساومة"، مؤكدا أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة للضغط من شأنه تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وامتدادا للتحركات القطرية، بحث آل ثاني مع طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنسيق الجهود لدعم الوساطة وخفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تنسيق أردني قطري

وفي الأردن، بحث وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره القطري جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق لدعم الوساطة الهادفة إلى إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، وشدّدا على ضرورة تكاتف الجهود للتوصل إلى حل مستدام يعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التوتر.

حراك عماني

وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر المستجدات الإقليمية ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية، إضافة إلى الجهود الرامية لاعتماد مقاربات سياسية تعالج نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. وأكد الجانبان أهمية استئناف الملاحة البحرية بحريّة وأمان.

تحركات مصرية

ومن القاهرة، استعرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع نظرائه في قطر محمد بن عبد الرحمن، والسعودية فيصل بن فرحان، وإيران عباس عراقجي، مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيانين للخارجية المصرية.

وفي اتصاله مع نظيره القطري، أكد عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق لاحتواء التوتر ومتابعة جهود خفض التصعيد، مشددا على تغليب الحوار والاحتكام إلى الدبلوماسية لمعالجة الأزمة الراهنة.

كما أكد الجانبان أن التفاوض "يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة"، بما يجنب المنطقة تداعيات تصعيد غير محسوب يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وشددا أيضا على ضرورة مراعاة شواغل جميع الأطراف، باعتبارها ركيزة لضمان تهدئة مستدامة ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخارجية القطرية أن الجانبين استعرضا جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران.

وأكد وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة، بما يتيح معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، والتوصل إلى اتفاق مستدام يمنع تجدد التصعيد.

اتصالات سعودية إيرانية

وفي اتصال آخر، بحث عبد العاطي مع نظيره السعودي، سبل خفض التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار الوزيران إلى أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي، مؤكدين أن الحوار ومسار التفاوض يمثلان الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وضمان أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

كما بحث عبد العاطي، في اتصال مع عراقجي، تطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تحقيق اختراق يسهم في خفض التوتر، ويجنب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

الموقف العراقي

وفي العراق، تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره عراقجي، بحثا خلاله آخر تطورات المفاوضات الجارية، والتقدم المحرز في الجولة الأخيرة، لا سيما بشأن الورقة التفاوضية الجديدة.

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به باكستان في دعم المساعي التفاوضية، إلى جانب أهمية انخراط قطر في هذه المرحلة.

وشدد حسين على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، والعمل على رفع الحصار عن إيران.