الحرب الإسرائيلية على لبنان: غارات عنيفة تستهدف صور ودبين وأضرار واسعة بمستشفى حيرام

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان مع تجدّد الغارات على مناطق عدة، فجر وصباح اليوم السبت، في ظل استمرار الحرب والتصعيد العسكري رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غارة استهدفت مبنى كريت في مدينة صور، بالقرب من محطة بيطار وسط المدينة، بعد تهديده من قبل الاحتلال، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتسويته بالأرض، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة والبنى التحتية، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والطرقات الداخلية في الأحياء المحيطة. كما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف لمعاينة الأضرار.

وفي مدينة صور أيضًا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المبنى المهدد قرب مستشفى حيرام، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المستشفى، شملت غرف العمليات وأقسام المرضى والممرضين والعيادات، إلى جانب أضرار واسعة في شبكات الكهرباء وتحطم زجاج المبنى.

وفي جنوب لبنان، استهدفت غارتان عنيفتان من الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة دبين، فيما تواصلت الغارات على مناطق لبنانية عدة خلال الساعات الماضية، وسط تصاعد التحذيرات من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب المتواصلة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات على القطاع الصحي في لبنان، بما يشمل المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع رقعة الاستهدافات في مناطق مختلفة من البلاد.