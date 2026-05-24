إدانة عربية وإسلامية واسعة لإعلان إقليم "أرض الصومال" الانفصالي افتتاح سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة، مع تأكيد أن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومساسا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

رفضت 15 دولة عربية وإسلامية، الأحد، إعلان ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) الانفصالي عزمه افتتاح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة "غير قانونية" وتمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية، دان وزراء خارجية كل من مصر وتركيا والسعودية وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، "بأشد العبارات" إعلان الإقليم الانفصالي افتتاح "سفارة مزعومة" له في القدس المحتلة.

وشدد البيان على أن الخطوة "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، وتشكل "مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة".

وشدد الوزراء على رفض "أي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وجدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية "أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967"، وأن جميع الخطوات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".

كما أكدت الدول الموقعة دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها "أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها".

وكان ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي قد أعلن، في 19 أيار/ مايو الجاري، عزمه افتتاح سفارة له لدى إسرائيل في القدس المحتلة، في خطوة رحبت بها الحكومة الإسرائيلية.

وقال ممثل الإقليم لدى إسرائيل، محمد حاجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "سفارة جمهورية أرض الصومال ستُقام في القدس"، مضيفا أن إسرائيل ستفتتح أيضا سفارة لها في هرجيسا، على حد تعبيره.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما قوبل برفض من الحكومة الصومالية وانتقادات عربية وإقليمية ودولية واسعة.

ولم يحظ الإقليم، منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، بأي اعتراف رسمي دولي، رغم إدارته شؤونه بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في مقديشو.