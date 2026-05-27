لبنان: شهيدان بقضاء صور والاحتلال يعلن قتل عنصر بحزب الله

أسفرت غارة شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة دير عامص بقضاء صور جنوبي لبنان عن استشهاد شخصين وإصابة ثالث، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في أول أيام عيد الأضحى، بعد يوم من مقتل 31 شخصاً.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أغار الطيران المعادي على بلدة دير عامص في قضاء صور فجرا، مما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في إطار عمليات قوات الجيش في جنوب لبنان، رصدت طائرة تابعة لسلاح الجوّ طائرة مسيّرة في الجوّ، شكلت تهديدًا لقواتنا في المنطقة"، مضيفا أن "الطائرة المسيّرة، هبطت وتوجه إليها عنصر من حزب الله. وفي عملية سريعة، هاجمته طائرة تابعة لسلاح الجو، وقضت عليه".

ويوميًّا، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، المعلن في 17 نيسان/ أبريل والممدد حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.

والثلاثاء، قتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل، ودمّرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان.

