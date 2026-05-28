مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين بانفجار مسيّرتين قرب حدود لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل مجندة تعمل مسؤولة لشؤون الأفراد في كتيبة "روتِم" التابعة للواء "جفعاتي"، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وذلك في حادث وقع يوم أمس الأربعاء قرب الحدود مع لبنان.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانه على لبنان، في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الشمالية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل مجندة تابعة للواء "جفعاتي"، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وذلك في حادث وقع يوم أمس الأربعاء قرب الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جندية قُتلت وأصيب اثنان آخران خلال "أنشطة عملياتية" شمال إسرائيل.

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الحادث وقع أمس، قرابة الساعة 14:45، بعد انفجار طائرتين مسيّرتين مفخختين في "منطقة عسكرية قرب بلدة شوميرا داخل الأراضي الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية".

وبحسب إذاعة الجيش، فإن إحدى المسيّرتين انفجرت في المنطقة، ما أدى إلى مقتل المجندة روتِم يناي، أثناء توجهها إلى المنطقة المحصنة، فيما أسفر انفجار المسيّرة الثانية عن إصابة عنصرين من قوات الاحتياط، وهما من أعضاء فرقة التأهب التابعة لمستوطنة غورين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة.

وأضافت إذاعة الجيش أن المسيّرتين تم رصدهما من قبل أنظمة الجيش الإسرائيلي، ولذلك فُعّلت صافرات الإنذار في المنطقة عند اكتشافهما، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى في نهريا لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس أنه بدأ مهاجمة "بنى تحتية" تابعة لـ"حزب الله" في مدينة صور جنوبي لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في معيان باروخ وكفار يوفال، عقب رصد ما قال إنها طائرات مسيّرة معادية اخترقت الأجواء، مضيفا أنه اعترض "هدفا جويا مشبوها" تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان.