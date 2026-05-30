حجاج بيت الله يختتمون مناسكهم بطواف الوداع

اختتم حجاج بيت الله الحرام، السبت، مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي السعودية.

والجمعة، أعلنت السعودية نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر "منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات" مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم "بكل يسر وطمأنينة".

وبدأ موسم الحج الاثنين الماضي في 25 أيار/ مايو الجاري، واستمر ستة أيام ويختتم السبت.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن إجمالي حجاج الموسم بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجًا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجًا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية، مقابل 160 ألفًا و646 حاجًا من داخل السعودية.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.