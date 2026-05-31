بري: أضمن التزام حزب الله الفوري بوقف النار إذا التزمت إسرائيل بإنهاء عدوانها

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية.

وقال بري، في حديث لقناة "NBN": "أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال: من يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا، وهدمها للقرى والمنازل في لبنان؟".

ويأتي موقف بري في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، واستمرار الغارات والقصف على عدد من القرى والبلدات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تسعى إلى "تثبيت" وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد.

وتعكس تصريحات بري استعداد الجانب اللبناني للالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، مقابل التشديد على ضرورة توفير ضمانات واضحة تُلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وإنهاء اعتداءاتها، والانسحاب من المناطق التي تحتلها.