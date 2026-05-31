ما أهمية قلعة الشقيف العسكرية والاستراتيجية، ولماذا تتصدر المشهد مجددا في جنوب لبنان؟

تكتسب القلعة أهمية استراتيجية بارزة بحكم موقعها الجغرافي المشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين، ما يجعلها نقطة مراقبة وتحكم مؤثرة في مسار الميدان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إحكام سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي، في تطور ميداني وصف بأنه لافت في مسار العمليات بالمنطقة.

وأوضح الجيش أن السيطرة تمت عقب اشتباكات ميدانية، وبغطاء ناري كثيف من القوات البرية والجوية، مشيرا إلى نشر صور لجنوده قرب القلعة التاريخية العائدة إلى حقبة الحملات الصليبية، والتي سبق أن حذر مسؤولون لبنانيون من احتمال تعرضها لأضرار نتيجة القصف.

ومع عودة التصعيد الحالي في الجنوب اللبناني، تعود قلعة الشقيف مجدداً إلى واجهة المشهد، باعتبارها موقعا استراتيجيا يوفر إشرافا واسعا وقدرة على التأثير في ميزان السيطرة الميدانية في المنطقة.

تعد قلعة الشقيف، أو ما يعرف أيضا بـ“قلعة أرنون”، واحدة من أبرز المواقع التاريخية والعسكرية في جنوب لبنان، إذ تجمع بين القيمة الأثرية الممتدة منذ العصور الصليبية، والأهمية الجيوسياسية التي فرضتها طبيعة موقعها الجغرافي المطل على مساحات واسعة من المنطقة الحدودية.

تقع القلعة على تلة مرتفعة تتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها موقعا إشرافيا استثنائيا على مجرى نهر الليطاني ووادي السلوقي، إضافة إلى إشرافها على محاور حيوية في جنوب لبنان تمتد نحو مناطق النبطية ومرجعيون وما حولهما. هذا الارتفاع جعلها عبر التاريخ نقطة مراقبة طبيعية تتحكم بخطوط الحركة والتموضع في محيطها الواسع.

من الناحية الجغرافية-العسكرية، تكتسب القلعة أهميتها من قدرتها على كشف مساحات تمتد إلى الحدود الجنوبية، بما في ذلك مناطق قريبة من شمال فلسطين. كما أن قربها النسبي من بعض البلدات الحدودية جعلها في أكثر من مرحلة موضع اهتمام عسكري متكرر، نظرا لدورها في الرصد والإشراف على الطرق والمحاور البرية المحيطة.

تاريخيا، تعود القلعة إلى حقب قديمة، لكنها اكتسبت حضورا لافتا في الذاكرة المعاصرة خلال القرن العشرين، ولا سيما خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حين شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين تحصنوا داخلها. وقد تحولت تلك المواجهات لاحقا إلى أحد الرموز المرتبطة بتاريخ الصراع في المنطقة، نظرا لطبيعة المعركة وظروفها الجغرافية القاسية.

وفي مراحل لاحقة، بقيت القلعة ذات طابع عسكري مفتوح على التطورات الميدانية، قبل أن تخلى في عام 2000 مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، حيث جرى تدمير أجزاء منها في تلك الفترة، لتفقد دورها كموضع عسكري مباشر لكنها بقيت حاضرة في الذاكرة الاستراتيجية للمنطقة.

اليوم، تستعاد قلعة الشقيف في سياق أي تصعيد ميداني في الجنوب اللبناني، نظرا لما تمثله من نقطة إشراف طبيعية واسعة المجال، قادرة على التأثير في معادلات الرصد والتحكم والسيطرة النارية.

ولذلك تصنف في الأدبيات العسكرية كموقع “مفتاحي” يرتبط بالقدرة على مراقبة حركة الأرض وتوجيه العمليات في محيط جغرافي حساس ومتشابك.

وبين بعدها التاريخي ورمزيتها العسكرية، تبقى القلعة شاهدا على تداخل الجغرافيا بالتاريخ، وعلى كيف يمكن لموقع أثري قديم أن يتحول عبر الزمن إلى نقطة محورية في معادلات الصراع الإقليمي.