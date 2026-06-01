عون: لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ويمضي نحو استعادة الدولة

جاءت تصريحاته خلال إحياء الذكرى الـ39 لاغتيال رشيد كرامي، حيث دعا إلى تعزيز نهج رجال الدولة الذين يضعون المصلحة الوطنية فوق الخلافات، في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا عسكريا وضغوطا متزايدة على مختلف المستويات.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يواجه ما وصفه بـ"عدوان إسرائيلي شرس ومدان"، مشددا على أن البلاد تواصل، رغم التحديات، السير "بخطى مثقلة ولكن ثابتة" نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وجاءت تصريحات عون في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ39 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي، حيث أكد أن المرحلة الراهنة تبرز الحاجة إلى رجال دولة يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن ذكرى اغتيال كرامي تستحضر نموذجا بارزا من القيادات الوطنية، موضحا أنه اغتيل قبل 39 عاما بعد مسيرة كرسها لخدمة الدولة اللبنانية.

ويعد رشيد كرامي من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ لبنان خلال القرن العشرين، إذ تولى رئاسة الحكومة عدة مرات، قبل أن يغتال في الأول من حزيران/يونيو عام 1987 إثر تفجير استهدف مروحيته.

وأضاف عون أن لبنان اليوم يفتقد إلى "أصوات ترتفع فوق الضجيج" وتعمل على توحيد الصفوف بدلا من تعميق الانقسامات، مؤكدا أن إرث كرامي لا يزال حاضرا باعتباره رمزا لفكرة لبنان الواحد الموحد، القائم على تجاوز الانقسامات الطائفية والحسابات الضيقة، وعلى الإيمان بأن الدولة ومؤسساتها هي الضمانة الأساسية لصون الكيان والعيش المشترك.

كما شدد على أن كرامي جسد نموذج القيادة الوطنية التي تمسكت بوحدة لبنان أرضا وشعبا، ورفضت الانزلاق نحو الانقسامات أو التفكك، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى هذا النهج في المرحلة الراهنة.

وجدد الرئيس اللبناني التزامه بالمضي قدما في مسار إنهاء معاناة اللبنانيين، خصوصا في الجنوب، والعمل على وضع حد لها، مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاح وترسيخ العدالة دون تراجع أو مساومة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل على لبنان، حيث تكثف إسرائيل هجماتها على مدن وبلدات في الجنوب، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية، في خطوة وُصفت بأنها الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، تشن إسرائيل هجومًا موسعًا على لبنان أسفر، وفق أحدث المعطيات الرسمية، عن أكثر من 3371 شهيدا و10 آلاف مصاب، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.