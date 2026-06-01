نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديدات إسرائيلية بقصفها

تزامن ذلك مع تقارير إعلامية عن حصول إسرائيل على ضوء أخضر لتنفيذ عمليات عسكرية، وإصدار أوامر مباشرة باستهداف مواقع في الضاحية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والحديث عن استعدادات ميدانية محتملة.

تشهد الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حركة نزوح واسعة، عقب تهديدات إسرائيلية بشن قصف على المنطقة، ما دفع العديد من السكان إلى مغادرتها بشكل احترازي.

ونشرت حسابات لبنانية مشاهد تظهر ازدحاما كثيفا للسيارات الخارجة من الضاحية الجنوبية، وذلك بعد تداول أنباء عن صدور أوامر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للجيش بقصف المنطقة.

وذكرت مصادر لبنانية أن حركة سير كثيفة جدا من غاليري سمعان باتجاه الشيفروليه عقب التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية.

حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر تهديد إسرائيل بقصفها pic.twitter.com/xA0n4blaJo — موقع عرب 48 (@arab48website) June 1, 2026

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب حصلت على ضوء أخضر من واشنطن لتنفيذ هجوم على الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى احتمال صدور إعلان قريب يدعو إلى إخلاء المنطقة.

كما أعلن نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما وجّها الجيش الإسرائيلي لاستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية، مؤكدين أن القرار جاء على خلفية ما وصفاه باستمرار خروقات حزب الله واستهدافه مدنا ومواطنين داخل إسرائيل.

ويشهد لبنان تداعيات واسعة للقتال المتصاعد، حيث أدت الغارات الإسرائيلية وتحذيرات الإخلاء إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص منذ 2 آذار/مارس الماضي.

وفي المقابل، تفيد الحكومة اللبنانية بأن التوغل الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 3370 شخصا حتى الآن، بينما تقول إسرائيل إن خسائرها خلال الفترة نفسها بلغت 24 جنديًا و4 مدنيين.