غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان رغم مساعي تثبيت وقف إطلاق النار

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن غارات وهجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، في ظل استمرار التصعيد الميداني رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار، وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيته ومنع انهياره.

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وترافقت الهجمات الجديدة مع حصيلة دامية لاعتداءات أمس، إذ استُشهد 12 شخصا وأصيب 16 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب وشرق لبنان، بينها سحمر ومعركة والعباسية، إضافة إلى استهدافات طالت محيط مستشفى جبل عامل في صور ومناطق أخرى في الجنوب والبقاع الغربي.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استهدفت مسيّرات إسرائيلية منذ ساعات الصباح دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في النبطية، كما شنت غارات على حبوش وعبا، ما أسفر عن إصابات، فيما استهدفت غارة أخرى دراجة نارية على طريق حبوش فجرا. كما أغار الطيران الحربي على مبنى قرب مخفر الدرك في بلدة الدوير، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، بالتزامن مع قصف مدفعي طال كفررمان والنبطية الفوقا وأطراف شوكين وميفدون.

وامتدت الهجمات إلى قضاء صور، حيث استهدف القصف المدفعي محيط برج قلاويه وديركيفا، فيما أسفرت الغارة التي استهدفت مبنى قرب مستشفى جبل عامل عن إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة. كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات مجدل زون ومستديرة حاروف – تول، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة واستمرار الهجمات على قرى وبلدات الجنوب.

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