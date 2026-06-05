12 شهيدا و16 جريحا بغارات إسرائيلية على لبنان رغم جهود تثبيت وقف النار

القصف طال مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب

استُشهد 12 شخصا وأصيب 16 آخرون، أمس الخميس، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي (شرق) أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة.

وفي قضاء صور (جنوب)، أدت غارة على منطقة المساكن إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم 3 أطفال وامرأتان، وفق الوزارة.

كما استُشهد شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة "معركة" بالقضاء ذاته، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور عن استشهاد 3 أشخاص، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وبحسب المصدر ذاته، "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ"، دون الإبلاغ عن إصابات أو قتلى.

وفي بلدة عرب الجل بقضاء صيدا (جنوب)، أدت غارة إسرائيلية إلى إصابة 7 أشخاص، بينهم طفلان و4 سيدات، وفق وزارة الصحة.

ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع حزيران/ يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وأعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، أمس الخميس، التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 شهيدا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.