سبع دول عربية تدين استهداف إسرائيل لجنود لبنانيين وتطالب بتحرك دولي

أعلنت 7 دول عربية إدانتها الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف جنودا من الجيش اللبناني وأسفر عن استشهاد 3 منهم، وصدرت البيانات عن كل من مصر، وقطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، واليمن.

أدانت دول عربية، السبت، استهدافا إسرائيليا للجيش اللبناني أسفر عن استشهاد 3 عسكريين، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومنع التصعيد في المنطقة.

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، صباح السبت، في بيان، أن "غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت ـ الخردلي في النبطية، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي".

وشدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في بيان صدر السبت، على أن قتل إسرائيل 3 عسكريين في جنوب لبنان يمثّل "انتهاكا صارخا" لسيادة بلاده وللقوانين والأعراف الدولية، فيما أقر الجيش الإسرائيلي باستهدافهم، ثم ادعى أنه "يجري تحقيقا" في الحادثة.

السعودية

أعربت السعودية، في بيان لوزارة الخارجية، عن "الإدانة والاستنكار بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مؤكدة "رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه".

وقدمت "خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أداء واجبهم الوطني"، مؤكدة "تضامنها مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره".

قطر

وأدانت قطر، في بيان للخارجية، "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي ـ النبطية، وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكري".

وعدت الدوحة الاعتداء "تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي".

ودعت وزارة الخارجية القطرية "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية".

الكويت

وصرّحت الكويت، في بيان للخارجية، بـ"إدانة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني"، مؤكدة أنه "انتهاك صارخ لسيادة لبنان ولقواعد القانون الدولي".

وأكدت "الرفض القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

البحرين

وأكدت البحرين، في بيان للخارجية، "موقفها الثابت والراسخ في دعم لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

وشددت على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله، داعية إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان، وتخفيف معاناة المدنيين.

مصر

وأدانت مصر، في بيان للخارجية، "بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني".

واعتبرت الاعتداء "تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني".

وأكدت مصر "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

وحذرت من أن "استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة".

الأردن

وأدان الأردن، في بيان للخارجية، "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني"، وعده "انتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وأكدت الخارجية الأردنية "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار".

اليمن

وأعرب اليمن، في بيان للخارجية، عن "استنكاره الشديد لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي إلى 3 آلاف و593، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، بعد تسجيل 35 شهيدا و120 جريحا خلال 24 ساعة، إذ كانت الحصيلة السابقة 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.