عدوان متواصل على لبنان: غارات على البقاع الغربي وجزين وقصف مدفعي يطاول بلدات حدودية

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين استهدفتا، حسينية بلدة سحمر، ومقرًا للكشافة في البقاع الغربي، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما نفّذ غارة أخرى على وادي جرنايا في منطقة جزين.

أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على عدة مناطق في جنوب لبنان، مستهدفا منشآت ومواقع في البقاع الغربي ومنطقة جزين، فيما واصل قصفه المدفعي على عدد من البلدات الحدودية خلال ساعات الليل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين استهدفتا، حسينية بلدة سحمر، ومقرًا للكشافة في البقاع الغربي، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما نفّذ غارة أخرى على وادي جرنايا في منطقة جزين.

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وفي موازاة ذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات فرون وصريفا وتولين والغندورية وبرج قلاويه وكونين ووادي الحجير، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إن صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت خلال الليل من الأراضي اللبنانية باتجاه ما يُعرف بـ"الشريط الأمني" في جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل إنذارات وتحذيرات في عدد من بلدات شمالي إسرائيل. وأضافت أن أيا من الصواريخ أو المسيّرات لم تعبر إلى داخل إسرائيل، بحسب ادعائه.

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