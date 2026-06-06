قائد الجيش اللبناني يتوجه للقاء نظيره الباكستاني في إسلام آباد

من المقرر أن يلتقي قائد الجيش اللبناني نظيره الباكستاني في إسلام آباد، وربط مصدر مطلع على الزيارة بأنها تندرج ضمن المباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب.

توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير، وفق ما أفاد الجيش السبت، في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب.

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وقال مصدر مطلع على مضمون الزيارة، إن "لبنان جزء أساسي من هذه المفاوضات" بين إيران والولايات المتحدة.

وباكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المباحثات الهادفة إلى وضع حد للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل دول المنطقة إثر هجمات إيرانية وانضمام حزب الله إلى جانبها.

لكن هذه المفاوضات تراوح مكانها منذ وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من نيسان/ أبريل. وذكرت وسائل إعلام إيرانية بداية هذا الأسبوع أن طهران علقت مشاركتها فيها بسبب استمرار الهجمات الاسرائيلية في لبنان.

وتريد الولايات المتحدة فصل المسار اللبناني عن المسار الإقليمي، مع استمرار مطالبة طهران بأن يكون ملف لبنان جزءا لا يتجزأ من المفاوضات.

واندلعت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/ مارس حين استهدف الأخير إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأميركية.

وفي آخر حصيلة السبت لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الحرب الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس عن استشهاد 3593 شخصا.