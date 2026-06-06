مجلس التعاون الخليجي: إيران تزعزع الأمن بهجماتها على الكويت والبحرين

ندّدت دول مجلس التعاون بالهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت، ووصفتها بالإرهاب وعزتها إلى رغبة إيران في زعزعة الأمن، وفي المقابل، ادعت إيران أنها تستهدف قواعد أميركية في دول الخليج.

قالت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم، السبت، إن استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البحرين والكويت دليل على رغبته في زعزعة أمن المنطقة.

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وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت، وقال إن "استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود السلام".

وجدد البديوي "التأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول، وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة".

وشدد الأمين العام على أن "أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا إلى جانبهما، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما".

وفجر اليوم، تصدت الدفاعات الجوية في البحرين والكويت لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار الرد الإيراني المستمر على الهجمات الأميركية.

كما تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات، وقال في بيان له إنه استهدف فجر اليوم قاعدتين جويتين أميركيتين؛ هما "علي السالم" في الكويت، ومنشأة في الأسطول الخامس الأميركي في البحرين بصواريخ باليستية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي، والتي امتدت تداعياتها إلى دول الخليج وأفضت إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.