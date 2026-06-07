السودان: عشرات القتلى والجرحى إثر هجوم بمسيرة على سوق في كردفان

يأتي استهداف الأسواق والمرافق المدنية في ظل تحذيرات أممية من تزايد الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق تشهد قتالا متواصلا منذ أشهر، ما يزيد من معاناة السكان ويعمّق أزمة النزوح والجوع في البلاد.

قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا وأصيب العشرات، السبت، إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف السوق الرئيسي في منطقة أبو زعيمة بولاية شمال كردفان وسط السودان، في أحدث موجة من الهجمات التي تضرب مناطق النزاع في الإقليم.

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وقالت هيئة "محامو الطوارئ" المستقلة إن الطائرة المسيّرة استهدفت السوق في محافظة حمرة الشيخ، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أن الهجوم جاء بعد أقل من 24 ساعة من هجمات مماثلة طالت قرى ومركبة مدنية في المنطقة نفسها.

واعتبرت الهيئة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل تصعيدا خطيرا في وتيرة العنف، داعية إلى وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتقع أبو زعيمة في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بينما تشهد ولاية شمال كردفان معارك متواصلة مع الجيش السوداني الساعي لاستعادة السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية.

ولم تحمل الهيئة أيا من طرفي النزاع مسؤولية الهجوم، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش أو قوات الدعم السريع.

وفي حادثة منفصلة، أفاد شاهدان بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطة وقود في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تخضع لحصار من قوات الدعم السريع منذ أشهر، فيما أكد مصدر طبي إصابة أربعة أشخاص جراء الهجوم.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع دامٍ شهدته مناطق كردفان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن مقتل نحو 70 شخصا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما كانت الأمم المتحدة قد حذرت في أيار/مايو الماضي من تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في الإقليم، مشيرة إلى أنها أودت بحياة 880 مدنيا على الأقل بين يناير وأبريل 2026.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2025، في إطار حرب مستمرة خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 13 مليون نازح، وفاقمت الأزمة الإنسانية والمجاعة في أجزاء واسعة من السودان، ولا سيما في دارفور وكردفان.