الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب الإسرائيلية

اتفقت الأمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية على إرسال بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على البلاد في 2 آذار/ مارس الماضي.

أطفال نازحون من صور في جنوب لبنان إثر إنذارات إسرائيلية بالإخلاء (Gettyimages)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم، الأربعاء، إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس.

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وقال تورك للصحافيين "لقد اتفقتُ مع حكومة لبنان على إجراء بعثة تقييم مستقلة وحيادية في البلاد".

وأضاف "سأعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة حول الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقوانين ذات الصلة التي ارتكبتها أطراف النزاع المسلح في البلاد منذ الثاني من آذار/ مارس".

وأشار تورك إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة التقييم هذه، والهدف هو بالفعل النظر ​في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف (انتهاكات القانون الدولي، ​وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان) وتوثيقها وفي النهاية تقديم تقرير ‌إليكم ⁠عن النتائج التي توصلنا إليها".

واستشهد أكثر من 3600 شخص في الغارات الإسرائيلية على لبنان، ونزح أكثر من مليون لبناني. وأعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار ​في 16 ​نيسان/ أبريل، ⁠لكن القتال استمر. ويقول لبنان إن إسرائيل شنت ما يقرب من 3500 هجوم ​منذ إعلان الهدنة الهشة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة ​تؤدي ⁠إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، إذ يتوقع أن يواجه ما يقرب من شخص واحد من كل ⁠أربعة ​في لبنان ​مستويات أزمة وطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي حتى آب/ أغسطس.