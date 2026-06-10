الجيش الإسرائيلي يختطف عضو بلدية وعاملا خلال تشغيل بئر مياه في كفرشوبا

قوة إسرائيلية تختطف عضو بلدية كفرشوبا وعاملا تابعا لها أثناء تشغيل بئر مياه يخدم البلدة؛ والسلطات المحلية تطالب بالإفراج عنهما وتحذر من تحركات احتجاجية، وسط شكاوى من مداهمات متكررة وقيود إسرائيلية على السكان في المنطقة الحدودية.

لا يزال مصير عضو بلدية كفرشوبا جنوبي لبنان، محمد حسن الحاج، والعامل أحمد صلاح ذياب، مجهولا بعد ساعات من اختطافهما من قبل قوة إسرائيلية، صباح الأربعاء، أثناء قيامهما بأعمال مرتبطة بتشغيل بئر المياه وتأمين الضخ إلى البلدة.

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وبحسب ما أفاد رئيس بلدية كفرشوبا، قاسم القادري، لـ"العربي الجديد"، فإن الحاج، وهو عضو في البلدية، وذياب، الذي يعمل مع البلدية ويملك مركبة تُستخدم في نقل النفايات، توجها كعادتهما صباحا إلى محيط البئر لتشغيل المضخة وتزويد البلدة بالمياه، قبل أن تعتقلهما قوة إسرائيلية وتنقلهما إلى جهة مجهولة.

وقال القادري إن البلدية أبلغت رئاسة الحكومة اللبنانية ومخابرات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ووزارة الداخلية بالحادثة، مضيفا أن الاتصالات لا تزال مستمرة من أجل الإفراج عنهما. وأضاف: "إذا لم يحصل ذلك حتى المساء، فسننفذ تحركا واسعا".

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عمليات احتجاز لسكان من البلدة، موضحا أن عددا من الشبان خضعوا سابقا للتحقيق قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وأكد القادري أن المنطقة "مفتوحة وخالية من السلاح"، وأن سكانها مدنيون يقفون خلف مؤسسات الدولة والجيش اللبناني، معتبرا أن البلدة تتعرض منذ أشهر لمضايقات متواصلة تشمل توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية بالنار وفرض قيود على حركة السكان وتنقلهم ووصولهم إلى مصادر المياه والخدمات الأساسية.

وأضاف أن البلدية كانت قد طلبت سابقا إذنا دائما للوصول إلى بئر المياه بسبب الحاجة المستمرة لأعمال الصيانة وتشغيل المضخات، مشيرا إلى أن ضخ المياه يتم حاليا بواسطة مولدات تعمل على المازوت بعدما تعذر إصلاح شبكة الكهرباء الخاصة بالبئر.

كما تحدث عن مداهمات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية داخل البلدة، ولا سيما في المنازل الواقعة على أطرافها، قائلا إن الجنود يدخلون إلى المنازل ويفتشونها ويحققون مع السكان، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط وإطلاق نار بصورة متكررة.

وتقع كفرشوبا في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، وهي من البلدات التي لا تزال مأهولة بالسكان رغم الظروف الأمنية الصعبة. ويقول سكانها إن إسرائيل وضعتها ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط حدودي تفرض عليه سيطرة بالنار منذ سريان الهدنة بين الجانبين في نيسان/ أبريل الماضي، ويشمل عشرات البلدات والقرى الحدودية.

ويشكو أهالي البلدة من استمرار المداهمات الليلية للمنازل وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى عمليات احتجاز طاولت خلال الأشهر الماضية مدنيين وعسكريين وموظفين رسميين، الأمر الذي دفع عددا من السكان إلى مغادرة البلدة في ظل استمرار التوتر والضربات الإسرائيلية في محيطها.