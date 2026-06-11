السودان: مقتل 23 شخصا وإصابة 19 في هجمات للدعم السريع على مدينة الأبيض

أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية بأن هجمات قوات "الدعم السريع" استمرت منذ مساء أمس الأربعاء إلى صباح اليوم، وأنها تضمنت استهداف مدنيين في المقابر خلال تشييعهم أول فوج من ضحايا العدوان، إلى جانب استهداف فرق الإنقاذ.

قُتل 23 شخصا وأصيب 19 أخرون، في سلسلة هجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية السودانية، اليوم الخميس.

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وقالت المجموعة الحقوقية في بيان صحافي: "استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لقوات ’الدعم السريع’ مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مساء الأربعاء، واستمرت حتى صباح اليوم، في سلسلة هجمات أسفرت عن حصيلة أولية بلغت 23 قتيلا و19 جريحا، مع ترجيح ارتفاعها مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة".

وأضافت أنه في سلسلة الهجمات، قُتل 5 مدنيين وأُصيب 12 آخرون، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل في أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن استهداف منازل في حيي الموظفين والمطار والأحياء المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة، أسفر عن مقتل 13 مدنيا في أثناء تجمعهم قرب المنازل المدمرة، لافتا إلى أنه في هجوم منفصل فجر اليوم استُهدفت شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وأوضحت أن "هذه الهجمات المتتالية تشير إلى نمط استهداف واسع النطاق طال تجمعات مدنية وأحياء سكنية وأعيانا مدنية، بما في ذلك خلال أعمال الإنقاذ وتشييع الضحايا، ما يثير مخاوف جدية بشأن غياب التمييز ومراعاة مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب".

وأدانت مجموعة "محامو الطوارئ" هذه الهجمات بأشد العبارات، محملة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عنها.

وأكدت أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بوقف فوري للهجمات الجوية العشوائية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين.