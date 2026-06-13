اتصالات عربية وإقليمية تشدد على أهمية توصل واشنطن وطهران لاتفاق نهائي

أفادت الخارجية القطرية في سلسلة بيانات، بأن رئيس الوزراء ووزيرها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

شددت دول عربية وإقليمية، الجمعة، على أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق "نهائي وقريب". جاء ذلك وفق اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر بدر عبد العاطي والأردن أيمن الصفدي.

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بينما أجرى عبد العاطي، اتصالين إضافيين مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والإيراني عباس عراقجي.

وتأتي الاتصالات بعد نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال" تصريحا لعراقجي، تحدث فيه عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وادعى ترامب مساء، الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وأعلن عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران ليل الخميس - الجمعة، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا.

قطر

وأفادت الخارجية القطرية في سلسلة بيانات، بأن رئيس الوزراء ووزيرها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الوزراء عن "الارتياح البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام"، كما عبروا "عن التطلع لتوقيع الجانبين الأميركي والإيراني على الاتفاق قريبا".

وأكدوا "الدعم الكامل للمساعي الحميدة المستمرة لمعالجة كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، لترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة".

مصر

أفادت الخارجية المصرية، في عدة بيانات، بأن عبد العاطي، ومحمد بن عبد الرحمن، بحثا التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورحب الوزير المصري، "بإعلان الرئيس ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، معربا عن التطلع إلى استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد "رفض مصر لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي، باعتبار أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".

في السياق، بحث عبد العاطي مع نظيره الباكستاني آخر تطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأكد الوزير المصري، "أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معربا عن التطلع لاغتنام هذه الفرصة الحقيقية من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي".

كذلك "أطلع الوزير الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات الجارية"، وفق المصدر ذاته.

وأكد عبد العاطي، دعم بلاده "لكافة الجهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف شريف، في بيان، أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى.