الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني بالسودان هذا العام بالمسيّرات

حذّرت الأمم المتحدة من ازدياد استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، وصرّحت بتوثيقها مقتل أكثر من ألف مدني بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو من هذا العام.

استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "الزيادة الحادة" في استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب في السودان، التي أودت هجماتها بحياة أكثر من ألف مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

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وباتت حرب الطائرات المسيّرة سمة بارزة للحرب السودانية التي شهدت ازديادا حادا في استخدامها.

وتطرق فولكر تورك إلى موضوع المسيّرات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ قائلا "في السودان، اتسع نطاق الصراع المروّع وتصاعدت وتيرته، وتميّز ذلك بزيادة حادة في استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب".

ونوّه أنه "بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو 2026، وثّق مكتبنا مقتل أكثر من ألف مدني جراء غارات الطائرات المسيّرة". كما أعرب عن أسفه لتفشي "الاغتصاب والعنف الجنسي".

وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وانتشار المجاعة في بعض المناطق بدارفور وكردفان.