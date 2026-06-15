جرحى باستهداف مركبة وعمليات تفجير وقصف إسرائيلي وعودة نازحين جنوبي لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية مركبة في جنوب لبنان ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما نُفذت عمليات تفجير وقصف مدفعي، وعاد نازحون إلى مدينة صور وقراها، وذلك غداة اتفاق إيران وأميركا بوقف إطلاق النار بكافة الجبهات

أصيب عدد من اللبنانيين بجروح جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرتبنيت، كما تعرضت البلدة والنبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم الإثنين، وذلك رغم وقف إطلاق النار المعلن عنه في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي تشمل كافة الجبهات بضمنها لبنان.

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وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي فجر آلية من نوع (M113) مفخخة ومسيّرة عن بعد على طريق حاريص – تبنين، بعدما كانت قد تقدمت في وقت سابق باتجاه المنطقة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة الخيام.

وعاد لبنانيون إلى مدينة صور وقراها في أعقاب إعلان واشنطن وطهران الاتفاق رسميا بينهما على مذكرة التفاهم، فيما أصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت باكستان الليلة الماضية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، كما أعلن الجانبان الأميركي والإيراني ذلك.

ومن جانبه، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تل أبيب لن تنسحب من جنوبي لبنان، وأن الجيش سيواصل الانتشار في مواقعه الحالية مع الاستمرار في تنفيذ عمليات تستهدف إحباط ما وصفها بتهديدات حزب الله بما في ذلك تدمير بنيته التحتية والرد على أي هجوم يستهدف إسرائيل، وقال إن بلاده لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفاهمات المطروحة مع إيران بشأن وقف إطلاق النار في لبنان؛ بحسب ما أورد موقع "واينت" نقلا عن مصادر إسرائيلية.

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