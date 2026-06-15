"عين عرب".. التصعيد الإسرائيلي يشرد الأهالي ويدمر مصدر رزقهم

يعيش أهالي "عين عرب" في قلق مستمر، بعدما اضطرهم التصعيد والأوامر بالإخلاء إلى ترك بلدتهم مرة ثانية، الأمر الذي حال بينهم وبين محاصيلهم ومواشيهم، وهما مصدرا رزقهم الوحيد.

أجبر التصعيد العسكري الإسرائيلي في محيط بلدة "عين عرب"، بقضاء حاصبيا في محافظة النبطية جنوبي لبنان، غالبية سكان البلدة على النزوح بعد توغلات برية وقصف مدفعي متكرر، ما أدى إلى إخلائها من سكانها بشكل شبه كامل خلال فترة قصيرة.

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وتقع "عين عرب" على مقربة من "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من بلدة الغجر، في منطقة حدودية شديدة الحساسية في الجنوب اللبناني.

ووفق شهادات لسكان البلدة، تزامنت العمليات العسكرية مع إنذارات بإخلاء البلدة خلال مدد زمنية قصيرة، ما دفع العائلات إلى مغادرة منازلها في عجل نحو مراكز إيواء في البقاع الغربي ومناطق داخلية أخرى.

خسائر زراعية

تعتمد البلدة على الزراعة وتربية المواشي للترزّق، إذ يقول سكانها إن تكلفة المشاريع الزراعية للعائلات قد تصل إلى آلاف الدولارات، وتشمل زراعة الأراضي ورعاية المواشي في المواسم المختلفة.

ويقول الأهالي أيضا إن ترك الأراضي دون متابعة أو ريّ خلال فترات النزوح أدى إلى تلف جزء كبير من المحاصيل، في حين بقيت المواشي في أماكنها دون رعاية في كثير من الحالات.

وتُعد "عين عرب" من البلدات الزراعية الصغيرة في أقصى الجنوب اللبناني، وتقع ضمن منطقة حدودية حساسة تشهد بين الحين والآخر توترات مرتبطة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي على امتداد الشريط الحدودي.

وأكد سكان البلدة صدور أوامر إسرائيلية متكررة لإخلاء البلدة ومحيطها، وقد تزامنت هذه الأوامر مع قصف مدفعي وتحركات عسكرية في المناطق القريبة.

غادرنا بلا أغراض

وقالت فاطمة الحمد (34 عاما) النازحة من البلدة، أنها غادرتها "تحت ضغط مباشر من تطورات ميدانية مفاجئة".

وقالت: "كنا نعيش من أرضنا وزراعتنا، وفجأة طُلب منا مغادرة البلدة خلال وقت قصير جدا؛ لم نستطع حمل أي شيء معنا، حتى الأشياء الأساسية تركناها خلفنا".

وأوضحت فاطمة أن العائلات تعيش اليوم في مراكز إيواء مكتظة، حيث تتشارك عدة عائلات غرفة واحدة، في ظل نقص واضح في المياه والكهرباء والخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن هذا الواقع "غير قابل للاستمرار، فنحن نعيش من عرق جبيننا في الزراعة وتربية المواشي. لكن فجأة وجدنا أنفسنا في مكان لا يشبه حياتنا ولا يشبه بيوتنا".

نزوح متكرر

وفي شهادة أخرى، قالت نسرين العبد العال (37 عاما) وهي نازحة من البلدة، إن سكان "عين عرب" واجهوا موجات نزوح متكررة خلال فترات التصعيد على الحدود.

وأضافت "هذه ليست المرة الأولى التي نغادر فيها. عدنا إلى بيوتنا بعد فترات هدوء سابقة، ثم طُلب منا المغادرة مجددا خلال وقت قصير جدا، وفي كل مرة نخسر أكثر من قبل".

وتابعت "في آخر مرة أعطونا مهلة ساعتين فقط. الناس لم تعرف ماذا تأخذ معها، كل شيء تُرك في مكانه؛ البيوت والمحاصيل والمواشي".

وأشارت إلى أن اعتماد السكان على الزراعة كبير، قائلة "نحن مزارعون، حياتنا كلها في الأرض".

وأضافت "عندما نخرج من الأرض، نخرج من حياتنا بالكامل. الموسم الزراعي انتهى عمليا، ولا يوجد من يعوض هذه الخسائر".

أزمة وجودية

وفي شهادة أخرى، قالت حتيمة داود (34 عاما) إحدى سيدات البلدة، إن ما جرى مثّل "تهجيرا قسريا متكررا لسكان يعتمدون بالكامل على الزراعة وتربية المواشي".

وأضافت "لا نريد شيئا سوى العودة إلى ديارنا، نريد العودة إلى الأرض لنزرعها، لا نريد مساعدات ولا إعاشات، فقط نريد العودة إلى منازلنا".

وقالت "خرجنا خلال وقت قصير، لم ندرِ ماذا نأخذ معنا، كل حياتنا كانت في الأرض، والموسم الزراعي ضاع علينا".

وأشارت إلى أن سكان "عين عرب" يعيشون "أزمة وجودية بسبب فقدان مصدر رزقهم بالكامل".

وأضافت "نحن مزارعون، إذا خرجنا من الأرض نكون قد خرجنا من حياتنا كلها".