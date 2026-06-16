استعدادات لبنانية لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل ورهانات على التفاهم الأميركي–الإيراني

بحث عون وسلّام التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية–الأميركية–الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل، مؤكدين تمسك بيروت بمطالبها المتمثلة في وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

بحث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مع رئيس الوزراء، نوّاف سلّام، اليوم الثلاثاء التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، من المقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، وتأتي بعد الإعلان عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، يشمل لبنان.

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انخرط لبنان منذ نيسان/ أبريل، تحت ضغط أميركي، في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله. وأكدت السلطات اللبنانية عزمها على فصل ملف لبنان عن مفاوضات إيران. لكن الإعلان عن أن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن يشمل لبنان أعاد خلط الأوراق على الساحة المحلية.

وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن عون وسلّام بحثا اليوم الثلاثاء؛ "التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل"، التي من المقرر أن تنطلق في 22 حزيران/ يونيو، في خامس جولة تفاوض منذ بدء المحادثات.

واعتبر عون وسلّام أن "التفاهم الأميركي-الإيراني يشكّل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة، ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب". وأكّدا في الوقت ذاته "ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار".

ويتمسّك لبنان منذ البدء بالمحادثات المباشرة مع إسرائيل بجملة مطالب؛ أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت إليها خلال الحرب.

ولم يأت التفاهم المعلن بين واشنطن وطهران على ذكر هذه المسألة، وفق البنود المسربة منه. لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال اليوم الثلاثاء إن إنهاء الحرب لن يكتمل "دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب".

وأضاف في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بثّه التلفزيون الرسمي، إن "أي هجوم عسكري من قِبَل الكيان الصهيوني على لبنان من الآن فصاعدا، واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا، سيُعتبر انتهاكا لمذكّرة التفاهم من وجهة نظرنا".

وشكر حزب الله طهران أمس، الإثنين، لإصرارها على أن يكون لبنان مشمولا بالاتفاق مع واشنطن. ورأى أنه "من الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة.. والإقرار بأن الموقف اللبناني الموحد والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين هو السبيل الأمثل لصون المصالح الوطنية".

وبعد الإعلان عن التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، التي لا تزال تحتل مساحات من الجنوب اللبناني، وتستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.