مصر والإمارات تبحثان توسيع الاستثمارات النفطية وتعزيز التعاون في الطاقة

بحثت مصر والإمارات سبل توسيع الاستثمارات المشتركة في قطاع البترول، مع التركيز على تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

لقاء وزير البترول والتعدين المصري، كريم بدوي، مع مندوبي شركة "دراغون أويل"

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، اجتماعا مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة المهندس حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية، "إينوك"، والمهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة "دراغون أويل" التابعة للمجموعة، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري، خاصة في مجالات تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

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وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان صحافي اليوم، الثلاثاء، أن مسؤولي "إينوك" و"دراغون أويل" أشادوا بالنجاح الذي جرى تحقيقه في إنهاء كامل مستحقات شركاء الاستثمار، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس قوة الدولة المصرية ومصداقيتها، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.

وأشار بدوي إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثّل نموذجا متميزا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدا بما حققته الشركات الإماراتية، وفي مقدمتها "دراغون أويل"، من نجاحات ملموسة في مصر، والتزامها بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها.

وأشار الوزير إلى ترحيب وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز الاستثمارات الإماراتية، من خلال شراكات إستراتيجية مع الشركات المصرية، والعمل على صياغة رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة للاستفادة من الفرص الواعدة، لا سيّما في مجال تموين وقود الطائرات، بما يعظّم القيمة المضافة ويحقّق مصالح الجانبين.

وفيما يتعلق بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، أكد الوزير أن "دراغون أويل" نجحت، من خلال شركة "غابكو" وبالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إحداث نقلة نوعية في منطقة خليج السويس، وإعادة إبراز إمكاناتها الإنتاجية عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تعظيم الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة؛ لتوسيع أنشطة الشركة في مناطق الامتياز الحالية والتوسع نحو مناطق استكشافية واعدة، خاصة في البحر الأحمر، بما يعزّز فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للتوسع في الاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري، ودراسة الفرص المتاحة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف، بما يدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار.