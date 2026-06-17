العفو الدولية: منع عودة المدنيين إلى جنوبي لبنان جريمة حرب

خلص تحقيق لمنظمة منظمة العفو الدولية إلى أن أوامر الإخلاء الواسعة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في لبنان، ومنع عشرات الآلاف من النازحين من العودة إلى مناطقهم، تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جريمة حرب.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، الأربعاء، إن تهجير الجيش الإسرائيلي المدنيين في مناطق لبنانية، ومنعهم من العودة إليها "يرقى إلى جريمة حرب".

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هذا ما خلصت إليه المنظمة في تحقيق جمع بين تحليل أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء منذ العام 2024، ومقابلات مع أشخاص هُجّروا من المناطق التي تمنع إسرائيل سكانها من العودة إليها.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن استخدام الجيش الإسرائيلي المتكرر لأوامر "الإخلاء" الجماعي لتهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان؛ هو "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأضافت "في جنوبي لبنان، استُخدمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرا من منازلهم، ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها".

وشدّدت على أن هذا "يُعدّ نقلا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب".

ومنذ 2 آذار/ مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلّف 3826 شهيدا و11 ألفا و851 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتابعت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي "وسّع جذريا" استخدامه للتهجير الجماعي في 2026، وواصل "تدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية، وإفراغ أجزاء كبيرة من الجنوب من السكان".

وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنع التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يجوز إصدار أمر بالإخلاء الجزئي أو الكامل للمدنيين إلا كتدبير استثنائي، لضمان أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجب أن يُستخدم إلا كملاذ أخير.

وزادت بأنه يجب أن يكون أي إخلاء مؤقتا، ويتم في أوضاع آمنة وإنسانية، ويجب السماح لمن يتم تهجيرهم بالعودة إلى منازلهم حالما تتوقف الأعمال القتالية في المنطقة المعنية.

إسرائيل استغلت وقف إطلاق النار لتوسيع الاحتلال في لبنان

وبالإضافة إلى أوامر "الإخلاء" الجماعي، وسّع الجيش الإسرائيلي مساحة المنطقة اللبنانية الخاضعة لأوامر عدم العودة، حسب المنظمة.

وتابعت أنه "في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 غداة بدء وقف سابق لإطلاق النار، حدد الجيش الإسرائيلي منطقة تغطي 4.6% من مساحة لبنان كمنطقة محظورة على السكان".

وأضافت "وفي 2026 بعد مضي 3 أيام على إعلان وقف إطلاق النار في 17 نيسان/ أبريل، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة جديدة تُبيّن منطقة موسّعة تغطي 6% من مساحة أراضي لبنان".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الجيش صنفها منطقة "دفاع أمامي"، وأصدر تعليمات للسكان بعدم العودة إلى قائمة طويلة من القرى داخل هذه المنطقة، التي كانت موطنا لعشرات الآلاف من المدنيين.

"يجب على إسرائيل الانسحاب فورًا من الأراضي اللبنانية"

ووفقا لنائبة مديرة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في المنظمة، كريستين بيكرلي، فإن "الأوامر العشوائية التي أصدرتها إسرائيل (بالإخلاء) لم تقترن بتدابير لضمان سلامة الأشخاص وأمانهم".

وأردفت أنه "لم تُلغَ هذه الأوامر قط، حتى بعدما توقفت الأعمال القتالية في المناطق التي خضعت لهذه الأوامر، كما يقتضي القانون الدولي الإنساني".

وشدّدت على أنه "بدلا من اقتلاع المجتمعات من أراضيها بالقوة وتحديد مساحات شاسعة بأكملها كمناطق محظورة على المدنيين، يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية".

وأضافت أنه يجب "السماح للنازحين بالعودة بأمان وحرية إلى أراضيهم، ويتعين على إسرائيل تقديم تعويض لضحايا انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، بمن فيهم أولئك الذين دمرت إسرائيل منازلهم بصورة غير مشروعة".

وأردفت بيكرلي أنه "بعد مضي سنتين ونصف، بات من الضروري للغاية أن يتحرك المجتمع الدولي، وينبغي على الدول أن تضغط لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

ودعت إلى حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الأرض اللبنانية، وتفعيل آليات المساءلة والعدالة الوطنية والدولية، وتعليق شحنات الأسلحة والعتاد العسكري إلى إسرائيل، التي من شأنها أن تسهل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي".