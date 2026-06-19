عون لروبيو: وقف النار الشامل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل

شدد الرئيس اللبناني لوزير الخارجية الأميركي خلال محادثة هاتفية بينهما مساء الجمعة، على أن وقف إطلاق النار الشامل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل، وذلك قبل استئناف المفاوضات المقررة بين 23 و25 حزيران/ يونيو الجاري.

تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هاتفيا مساء، الجمعة، وتناولا الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

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وشدد عون على "ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل، للوصول إلى الأهداف والثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات، لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه".

وخلال الاتصال، أكد روبيو "وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش".

وأكد روبيو لعون "ضرورة نزع سلاح حزب الله وإعادة بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي"؛ بحسب ما أوردت زارة الخارجية الأميركية.

كما قالت، إن روبيو وعون ناقشا الجولة المقبلة من المفاوضات المقرر عقدها في واشنطن بين 23 و25 حزيران/ يونيو الجاري.

وذكرت مصادر لموقع "العربي الجديد"، أن الاتصال جاء أيضا لمتابعة زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة التي يتم التحضير لها.

وفي سياق متصل، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، إن تل أبيب مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان في حال احترمه حزب الله، وكتب على منصة "إكس": "تبقى إسرائيل ملتزمة بوقف فوري لإطلاق النار... إذا احترم حزب الله الاتفاق وأوقف أعماله العدائية، سيقابلون بالهدوء" من الجانب الإسرائيلي.

وتأتي المحادثة بين عون وروبيو بعد تصعيد إسرائيلي الجمعة أسفر عن استشهاد 47 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده باستهدافهم بعبوة ناسفة. وأفاد مسؤول أميركي بعد ظهر الجمعة بأن الطرفين وافقا على هدنة جديدة.