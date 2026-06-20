جمعيات بيئية تنعى الناشطة اللبنانية منى خليل التي قُتلت بغارة إسرائيلية

نعت عدة جمعيات بيئية الناشطة اللبنانية منى خليل من بلدة المنصوري، بعد وفاتها من إصابة بالغة جراء قصف إسرائيلي على بلدتها، ووصفت الراحلة بأنها كانت "الناشطة البيئية الرائدة".

نعى ناشطون وجمعيات بيئية اليوم، السبت، الناشطة اللبنانية منى خليل التي كرست عقودا من حياتها لحماية السلاحف البحرية في جنوب لبنان، وقضت متأثرة بجروح أصيبت بها جراء العدوان الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان مصدر طبي أفاد بأنها أصيبت بجروح بالغة في الرابع من حزيران/ يونيو، جراء ضربة إسرائيلية طالت منزلها في بلدة المنصوري الواقعة على مسافة نحو 10 كيلومترات جنوب مدينة صور الساحلية.

وقال مدير البرامج في منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، جوليان جريصاتي، إن منى "كرست عقودا من حياتها لحماية السلاحف البحرية وشاطئ المنصوري".

وأضاف أن "خسارتها ليست خسارة لعائلتها ومجتمعها فحسب، بل للحركة البيئية في لبنان والمنطقة".

ويعد الشريط الساحلي قرب صور في جنوب لبنان ملجأ للسلاحف البحرية، وبينها السلاحف الضخمة الرأس والسلاحف الخضراء المهددة بالانقراض.

وبعد عودتها إلى لبنان من هولندا قبل أكثر من عقدين، أسست منى في المنصوري ما سمي "البيت البرتقالي"، وهو مشروع لحماية السلاحف يجمع بين الحفاظ على الطبيعة والسياحة البيئية، حيث كان بإمكان الزوار مشاهدة صغار السلاحف عند خروجها من بيوضها والمشاركة في أنشطة حمايتها.

ونعت جمعية حماية الطبيعة في لبنان منى بوصفها "إحدى أبرز المدافعات عن البيئة والحياة البرية في لبنان، ورائدة حماية السلاحف البحرية على شواطئ الجنوب اللبناني".

وقالت الجمعية في بيان صدر الجمعة، إن منى "كرست حياتها للدفاع عن الطبيعة، وصون التنوع البيولوجي وخدمة المجتمعات المحلية".

وأضافت أنها ساهمت مع البلديات والمجتمعات المحلية والمتطوعين في حماية "واحد من أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في لبنان"، ضمن منطقة القليلة-المنصوري التي تستضيف سنويا عشرات الأعشاش للسلاحف المهددة بالانقراض.

وقال المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان، أسعد سرحال، في البيان "لا يمكن الحديث عن نجاح حمى القليلة-المنصوري بدون ذكر اسم منى خليل؛ فقد تركت بصمتها في كل عش تمت حمايته، وفي كل سلحفاة وصلت بأمان إلى البحر، وفي كل متطوع تعلم منها معنى الالتزام والإصرار".

ونعت جمعية "الجنوبيون الخضر" المحلية عبر منصة "إكس"، منى خليل بوصفها "الناشطة البيئية الرائدة"، وقالت إنها "كرست عقودا من حياتها للدفاع عن السلاحف البحرية وموائلها المهددة".

وأضافت الجمعية أن منزلها "البيت البرتقالي" كان "مركزا للنشاط والتوعية البيئية"، استقبلت فيه لبنانيين من مختلف المناطق.

وكانت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان أفادت بتعرض قضاء صور في وقت سابق من هذا الشهر لضربات كثيفة، بينها غارات على المنصوري، في اليوم الذي أصيبت فيه منى.

وتقع البلدة كذلك قرب منطقة تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية داخل جنوبي لبنان.

وكانت منى من بين قلة من السكان المحليين الذين بقوا في المنطقة رغم الحرب وأوامر الإخلاء الواسعة، التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد.