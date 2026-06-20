قائد الجيش اللبناني: علاقتنا بسورية جيدة والتنسيق مستمر بشأن الحدود والأمن

أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن العلاقات مع السلطات السورية جيدة وأن التنسيق بين الجانبين متواصل، مشددا على أن الوحدات العسكرية تواصل مهامها في ضبط الحدود. كما شدد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل أولوية وطنية

قال قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، السبت، إن العلاقات مع سوريا جيدة، وإن التنسيق معها مستمر.

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وجاء ذلك خلال اجتماع عقده هيكل مع قادة عسكريين في قرية اليرزة بقضاء بعبدا شمال شرق العاصمة بيروت، وفق بيان الجيش اللبناني.

وصدرت التصريحات بعد نفي الرئيس السوري، أحمد الشرع، في كلمة له قبل أيام "شائعات" عن تدخل بلاده في لبنان، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، وهو ما أشاد به أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة الجمعة، حين قال إن سورية رفضت أن تكون "كماشة" مع إسرائيل ضد لبنان.

وقال هيكل إن "العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر".

وأكد أن "الوحدات العسكرية المعنية بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه".

وفي تصريحات صحافية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "اقترحت على إسرائيل أن تتولى سورية أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل".

وأضاف "إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، فإنه سيتولى ذلك"، في إشارة إلى الشرع.

وفي الشأن الداخلي، شدد هيكل على أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكّل أولوية وطنية ثابتة، ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي".

ولفت إلى أن "المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية، لمنع أي تهديد للسلم الأهلي".

وأكد هيكل أن "محاولات النيل من دور الجيش أو التشكيك به لن تؤثّر في عزيمة العسكريين، أو التزامهم بأداء واجبهم".

وتأتي هذه التصريحات فيما ادعت القناة 12 العبرية الخاصة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي قرر تجديد وقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، مع التمسك بإبقاء قواته في المناطق التي احتلها في الجنوب.

وسبق أن نقلت القناة ذاتها عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، الجمعة، تأكيده صحة أنباء بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، رغم تواصل هجمات تل أبيب التي أوقعت عشرات الشهداء في لبنان.

وجاء ذلك التصعيد الدامي بعد توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا لوقف الحرب يتألف من 14 بندا، نشر نصه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية بعضهم ضد بعض.

وبحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.