رغم الهدنة: غارات إسرائيلية تستهدف قضاء النبطية جنوبي لبنان

الاتفاق تم بوساطة أميركية وقطرية وبدعم إيراني، فيما أكدت مصادر في حزب الله التزام الحزب بوقف إطلاق النار.

أفادت مصادر لبنانية بوقوع قصف مدفعي وغارات إسرائيلية، فجر السبت، استهدفت بلدات ميفدون وحبوش وكفرجوز في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بين حزب الله وإسرائيل حيّز التنفيذ.

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وكان الاتفاق قد دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من عصر الجمعة، عقب يوم شهد غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق في جنوبي لبنان، أسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين.

وفي السياق نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، الجمعة، إن "وقف إطلاق النار يتيح للجيش مواصلة العمل لتدمير البنى التحتية وإحباط التهديدات".

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عصر الجمعة، مهاجمة أكثر من 100 هدف في لبنان منذ الليلة الماضية، وادعى قتل العشرات من عناصر حزب الله، وقال إنه "لا قيود في حرية العمل وضد إزالة التهديدات في لبنان"، مشيرا إلى أن الهجمات ستتواصل طالما لزم الأمر.

وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الاتفاق تم بوساطة أميركية وقطرية وبدعم إيراني، فيما أكدت مصادر نيابية في حزب الله لـ"العربي الجديد" التزام الحزب بوقف إطلاق النار.

وتزامن دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع تحركات دبلوماسية أميركية، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. كما تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناول الأوضاع في لبنان وجهود تثبيت التهدئة.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، شدد عون خلال الاتصال على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا للمفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن استعادة الدولة تتطلب الإصلاح وبسط السيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمسك الحزب بخيار المقاومة واستمرار نهجه الدفاعي.

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