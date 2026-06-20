مجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في مدينة سودانية ويحض "الدعم السريع" على وقف هجومها

حذر مجلس الأمن الدولي من "خطر وشيك" لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، وحض قوات "الدعم السريع" على وقف هجومها فورا.

أعرب مجلس الأمن الدولي، السبت، عن قلقه البالغ "حيال خطر وشيك (لارتكاب) فظائع واسعة النطاق" في مدينة الأُبَيِّض السودانية الكبيرة، حيث تخشى الأمم المتحدة هجوما تشنه قوات "الدعم السريع".

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وحضّ أعضاء المجلس في بيان القوات المذكورة على "وقف هجومها فورا على الأبيّض"، لافتين إلى "تعزيزات عسكرية كبيرة" حول المدينة.

ومدينة الأبيّض الواقعة في ولاية شمال كردفان، تحاصرها منذ أشهر قوات "الدعم السريع" التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان/ أبريل 2023.

واتصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، الجمعة، بقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي"، ليطلب منه عدم مهاجمة الأبيّض.

وشدد بيكا هافيستو على "الحاجة الملحة لتهدئة الوضع في الأبيض وتجنّب أي عمل من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني المتردّي فعلا، ويعرّض حياة المدنيين لمزيد من الخطر"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس من خطر وشيك لشن هجوم على المدينة.

وقال غوتيريش "يجب ألا نسمح بتكرار أهوال الفاشر في الأبيّض".

وتُتهم قوات "الدعم السريع" بارتكاب فظائع عديدة خلال استيلائها على الفاشر في تشرين الأول/ أكتوبر، وهي آخر مدينة رئيسية سيطرت عليها في دارفور. وفي شباط/ فبراير، أفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بوقوع أعمال "إبادة جماعية".

منذ سقوط المدينة، اشتد القتال، لا سيما في كردفان، وهي جبهة حاسمة تربط معاقل قوات "الدعم السريع" في دارفور بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش في شرق السودان.