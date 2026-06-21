الأردن: إعدام 6 مدانين في أول تطبيق للحكم منذ 2017

نفذت السلطات الأردنية فجر الأحد أحكام الإعدام شنقا بحق 6 مدانين في قضايا وصفتها الحكومة بالإرهابية والجنائية، تضمنت قتل وإصابة أفراد من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وتعد هذه أول عمليات إعدام تُنفذ في المملكة منذ عام 2017.

نفذت السلطات الأردنية أحكام الاعدام بحق 6 مدانين بقضايا "إرهابية وجنائية"، شملت قتل عناصر من قوات الأمن، بحسب ما أفاد مصدر حكومي أردني اليوم، الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2017.

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وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في بيان إنه "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية، أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة".

وتطبّق عقوبة الإعدام في المملكة على نطاق ضيق وفي حالات متعلقة بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة، كالقتل والإرهاب، ولا تنفذ إلا بعد أن تمر بسلسلة من الإجراءات. وتعود آخر عمليات الإعدام إلى الرابع من آذار/ مارس 2017، حين تمّ تنفيذ الحكم بحق 15 متهما، من بينهم 10 دينوا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

وأكد المومني في مؤتمر صحافي عقب جلسة لمجلس الوزراء، وجود "أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية، وسينفذ الحكم بحقهم تباعا".

وأوضح أن "تنفيذ أحكام الإعدام هذا اليوم يعد تطبيقًا للعدالة، ومن شأنه أن يُنصف أرواح الشهداء الذين قضوا وهم يدافعون عن أمن واستقرار الأردن".

ومن بين الستة الذي أُعدموا فجر اليوم، الأحد، اثنان متورطان في "قضية خلية السلط الإرهابية"، التي أسفرت عن قتل 6 عناصر أمن و3 إرهابيين خلال مداهمة في آب/ أغسطس 2018.

كما تمّ تنفيذ حكم الاعدام بمدان في "قضية إرهابية راح ضحيتها الشهيد العميد، عبد الرزاق الدلابيح"، في إشارة الى نائب مدير شرطة محافظة معان الذي سقط في كانون الأول/ ديسمبر 2022، خلال "أعمال شغب" احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

كما نفذ الحكم كذلك "بحق تاجر مخدرات مدان بمقاومة موظفين وإطلاق النار عليهم"، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن في العام 2014. وتاجر مخدرات مدان "بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات"، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن في العام 2017. كما نُفّذ الإعدام بحق تاجر مخدرات مدان بقتل ضابط برتبة ملازم أول عام 2018.