وزارة الداخلية القطرية: انفجار داخلي في مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية

أكدت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه لم تُسجل أي إصابات جراء الحادث، كما لم يحدث أي تسرب للمواد الخطرة أو تأثيرات على السلامة العامة.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء الأحد، أن دوي الانفجارات الذي سُمع في مناطق مختلفة من البلاد نجم عن انفجار داخلي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، شمال شرقي قطر.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه لم تُسجل أي إصابات جراء الحادث، كما لم يحدث أي تسرب للمواد الخطرة أو تأثيرات على السلامة العامة.

وجاء التوضيح الرسمي بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي تقارير عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة ومناطق أخرى، ما أثار حالة من التساؤلات بشأن أسبابها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهات المختصة تتابع الحادث، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد مخاطر على السكان أو المنشآت المحيطة.