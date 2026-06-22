قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

أفادت الداخلية القطرية بإصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء الانفجار الذي وقع أمس في أحد مصانع رأس لفان

أعلنت وزار الداخلية القطرية اليوم، الإثنين، فقدان 18 شخصا وإصابة 54 آخرين جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية شمالي البلاد.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان، "‏بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية 54 شخصا".

بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصاً، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصاً مفقوداً.#الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) June 22, 2026

وأضافت "فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي، "لخويا"، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا".

ومساء الأحد، أعلنت الداخلية القطرية "إصابة عدة أشخاص جراء انفجار، نجم عن عطل فني في أثناء التشغيل في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، دون وقوع تسربات تشكل خطرا على السلامة".