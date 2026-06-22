أخبار عربية ودولية | أخبار الوطن العربي
22/06/2026 - 09:32

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

أفادت الداخلية القطرية بإصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء الانفجار الذي وقع أمس في أحد مصانع رأس لفان

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

مدينة رأس لفان الصناعية في قطر (Getty Images)

أعلنت وزار الداخلية القطرية اليوم، الإثنين، فقدان 18 شخصا وإصابة 54 آخرين جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية شمالي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وزارة الداخلية في بيان، "‏بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية 54 شخصا".

وأضافت "فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي، "لخويا"، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا".

ومساء الأحد، أعلنت الداخلية القطرية "إصابة عدة أشخاص جراء انفجار، نجم عن عطل فني في أثناء التشغيل في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، دون وقوع تسربات تشكل خطرا على السلامة".

رأس لفان انفجار رأس لفان الداخلية القطرية