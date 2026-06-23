قطر: توافق خليجي على الحوار مع إيران لحل المشاكل

أكدت الدوحة وجود توافق خليجي على رؤية تقوم على الدخول في حوار مع إيران لحل المشكلات معها بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وأكدت على أهمية الالتزام بضمان حرية الملاحة وإزالة أي تهديدات تعوق المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن وجود توافق خليجي على رؤية تقوم على الدخول في حوار مع إيران لحل المشكلات معها بالطرق الدبلوماسية والسلمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال آل ثاني في تصريح صحافي لقناة الجزيرة، إن "إيران دولة جوار، والحوار معها يظل ضرورة لضمان أمن المنطقة واستقرارها، رغم أن ما حدث يعد أمرا غير مقبول تجاه دولة قطر وباقي الأشقاء في دول الخليج".

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل بتنسيق مباشر ومستمر، وبرؤية مشتركة تدفع نحو معالجة الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية والسلمية، وبناء مستوى أعلى من الثقة والتعاون، مضيفا "نريد أن نرى منطقة مزدهرة، وخليجا مزدهرا، وإيران مزدهرة وتتعاون مع دول الخليج بشكل بناء، وأن يكون هناك مستوى عال من الثقة والتعاون بدلا مما خربته هذه الحروب".

وذكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن "المنطقة دخلت في عملية تحولات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، مشددا على أن "دولة قطر تتطلع إلى رؤية خليجية موحدة وإطار أمني إقليمي جديد، يضمن الاستقرار ويحول دون تكرار الأزمات".

وتحدث عن قضية مضيق هرمز، وأكد على أهمية الالتزام بضمان حرية الملاحة وإزالة أي تهديدات تعوق المرور الآمن، إلى جانب تفعيل آليات التواصل المباشر والخط الساخن لاحتواء أي خلاف قد ينشأ مستقبلا. ولفت إلى أنه "وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، ستدخل طهران وسلطنة عمان في حوار مع دول المنطقة لإيجاد طريقة لإدارة المضيق"، مشددا على أن المضيق كان دائما مسارا حرا للسفن، وقال إنه لا يعتقد أن من المناسب تغيير هذا الحال.

وتابع آل ثاني "في هذا الإطار، تواصل دولة قطر مشاوراتها مع دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، انطلاقا من موقف خليجي مشترك، يؤكد حق جميع الدول المطلة على الخليج العربي في ممر آمن وحر، ويحافظ على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها".

كما تطرق إلى التطورات في لبنان والمنطقة، قائلا "للأسف ليست هذه المرة الأولى التي يخلق فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حالة من التصعيد في المنطقة"، عبر استمرار الاحتلال والتوسع في الأراضي اللبنانية والسورية، وعدم الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة أو استيفاء الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات.

وأوضح آل ثاني "في ظل هذه التطورات، تبقى أولوية دولة قطر واضحة: احترام سيادة الدول، وخفض التصعيد، والعمل قدر الإمكان على إطفاء الحرائق، بما يعيد للمنطقة استقرارها ويجنب شعوبها المزيد من المعاناة"، مؤكدا على أن الاستمرار في احتلال الأراضي اللبنانية أمر يجب إنهاؤه فورا، ويجب احترام سيادة الدولة اللبنانية.

وفي سؤال بشأن إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، رد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، قوله إن "هذه آلية لتجنب التصعيد، حيث يعالج أي حدث قبل حدوثه، وينفذ وقف إطلاق النار بشكل واضح وصحيح"، مشيرا إلى أنه من غير المقبول في ظل وقف إطلاق النار أن يكون هناك أكثر من 100 شهيد في لبنان، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقوم بجهد كبير في المسار الدبلوماسي، ونتمنى أن تنجح هذه الجهود".

وشدد على أن "الاستقرار الكامل في المنطقة لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومنحه حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة".

وتأتي أقوال آل ثاني بعد مشاركته إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في جولة أولى من المحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة، عُقدت في سويسرا بعد توقيع إطار مذكرة التفاهم.

وتحدثت وزارة الخارجية القطرية في بيان عقب اختتام أعمال هذه الجولة، عن "أجواء إيجابية وبنّاءة، حيث أُحرز تقدم مشجّع، شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية". وقالت الوزارة إنه "استنادا إلى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تُعنى بالملف النووي، والعقوبات، وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم، فضلا عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة".

ولفتت إلى أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهّد للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. كذلك أُنشئت قناة اتصال بين الأطراف للفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، لتفادي الحوادث وسوء الفهم، بما يضمن العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. واتفق الطرفان أيضا على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وفقاً لما نصّت عليه مذكرة التفاهم.