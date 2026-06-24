عون: المفاوضات في واشنطن مستمرة ومنفصلة عن محادثات سويسرا

قال عون إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة في واشنطن، مشيرا إلى أنها منفصلة عما صدر عن محادثات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مستمرة في واشنطن، و"تتناول مواضيع مختلفة من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

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ولفت إلى أن "التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية".

وأبلغ عون وفدا برلمانيا بريطانيا استقبله ظهر الأربعاء في قصر بعبدا، أنه "يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، لا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب القوات الدولية ’يونيفيل’ مع مطلع العام 2027، لا سيما مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها في الجنوب عبر إقرار الإطار القانوني لهذا الوجود".

وأكد للوفد النيابي البريطاني، أن "العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق (سراح) الأسرى وبدء عملية الإعمار"، لافتا إلى أن تحديد "المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها.

وعن العلاقات اللبنانية السورية، أكد عون أن "التنسيق قائم بين البلدين وما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان".

وعبر أعضاء الوفد البريطاني عن اهتمام بالوضع في لبنان ومتابعة مستمرة للتطورات فيه، ورغبة دائمة في المساعدة.