العراق يطالب "أوبك" برفع إنتاجه للنفط ويلوّح بترك المنظمة

طالب العراق منظمة "أوبك" بإعادة النظر في سقوف إنتاجه النفطي بما يتناسب مع قدراته الإنتاجية واحتياجاته الاقتصادية بعد الأضرار التي لحقت باقتصاده جراء الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

أفادت وزارة النفط العراقية اليوم، الخميس، بأنها طالبت منظمة "أوبك" برفع مستويات إنتاج البلاد للنفط خصوصا بعد حرب إيران التي ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد، وذلك بعدما قال متحدثها إن بغداد قد تدرس "البقاء في المنظمة أو الخروج منها" إذا ما تمت تلبية مطلبها.

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والعراق الذي يعتمد نحو 90% من اقتصاده على إيرادات النفط، هو عضو مؤسس في "أوبك" التي تشكّلت في عاصمته في العام 1960، وهو أحد أبرز المنتجين في هذه المنظمة وكان يُنتج أكثر من 4 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب على إيران في نهاية شباط/ فبراير.

وأوردت وزارة النفط في بيان أن العراق "أكد باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية، بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء" في المنظمة، "وفقا للتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي".

وبناء على ذلك، "استجابت" المنظمة "من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء".

وشددت الوزارة على أن "أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج من خلال الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة" في المنظمة.

وأشارت إلى "وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص، وما عانته الصناعة النفطية العراقية" خلال عقود من الحروب آخرها حرب إيران، وإلى أن "هذا سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الإنتاج النفطي العراقي بالمستوى العادل".

هل سيغادر العراق "أوبك" على غرار الإمارات؟

ومن جهته، أكّد الناطق باسم الوزارة، سليم الركابي، في وقت سابق من اليوم، الخميس، أنه "حاليا لا توجد نية للعراق للخروج من المنظمة وهو ملتزم بآلياته".

ونوّه بأن العراق "ماض بزيادة إنتاجه ليتلاءم مع مقدراته واحتياجاته"، معتبرا أنه "يحب على المنظمة زيادة مستوى الإنتاج للعراق، وبخلافه سيكون هناك قرار بخصوص البقاء في المنظمة أو الخروج منها".

وقد وجد العراق نفسه في مأزق اقتصادي منذ بدء الحرب على إيران وما فرضه ذلك من إغلاق مضيق هرمز، إذ كان يصدّر معظم إنتاجه النفطي عبر هذا المضيق.

وسبّب إغلاق مضيق هرمز أزمة اقتصادية عالمية، لأن القدرات الإنتاجية غير المستغلة التي يمكن أن تُستخدم لتعويض أي نقص في إمدادات الوقود في العالم، موجودة بالأساس في العراق ودول الخليج مثل الإمارات، التي انسحبت قبل نحو شهرين من "أوبك بلاس".

ويتوقع خبراء أن هدف العراق من مطالبته برفع سقف إنتاجه للنفط هو ممارسة الضغط، محذرين مع ذلك من أن انسحابه من شأنه أن يضع مستقبل المنظمة في خطر بالغ.

وأكّد مصدر في قطاع النفط العراقي، أن "الانسحاب لا يخدم العراق... والكلّ سوف يخسر".

ومن جهته، يعتبر المحلل لدى "ريستاد إنرجي"، خورخيه ليون، أن العراق يحاول "ممارسة بعض الضغط على عملية مراجعة القدرات التي تجريها المجموعة حاليا، والتي ستشكل الأساس لحصص عام 2027"، مستبعدا خروجه من المنظمة.

واضطرّ العراق إلى وقف الإنتاج في معظم حقوله النفطية مع امتلاء خزانات النفط، بسبب عرقلة التصدير عبر مضيق هرمز لأكثر من 4 أشهر.

وتتوقع السلطات العراقية أن تعود مستويات إنتاج النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب خلال شهرين.

ويعتمد العراق إلى حدّ كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط، لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، أي نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم عن 46 مليونا.