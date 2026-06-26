عون وسلام: الاتفاق الإطاري يهدف لاستعادة السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل

تحدث عون عن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه مع إسرائيل، وقال إنه خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته على أراضيه، وذكر سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون ليل الجمعة – السبت، إن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".

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وأضاف "يبقى الشكر واجبا لجميع اللبنانيين، الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقسى ظروف العدوان والتدمير والتهجير، وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضا وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات، شعبا واحدا تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبدا".

ولفت عون إلى أن "اتفاق الإطار الذي وقع (الجمعة)، هو أول الطريق لتثمير تضحياتهم، ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة، وإلى بيوتهم المعمرة حتما، والعامرة بهم وبوعيهم الوطني، أحرارا كراما، مرفوعي الرأس، في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها".

وذكر أن ذلك "ما أقسمنا على تجسيده. ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا. فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، هذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، وهذا عهدنا لهم وواجبنا تجاههم".

وتوجه عون بالشكر لجميع الدول "التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة، داعمة مواقف الدولة اللبنانية، ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره".

ومن جانبه، ذكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أميركية هدفه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إليها".

وتابع "أما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا الإطار، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن رقم 1701 على ضرورة تنفيذه".

وأضاف سلام "كما أن إعلان وقف العمليات العدائية للعام 2024 الذي أقرته الحكومة السابقة فإنه بدوره ينص بوضوح في مقدمته على أن القوى الشرعية وحدها مخولة حمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصرا. وقد أعاد البيان الوزاري لحكومتنا التي نالت على أساسه ثقة البرلمان التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، إضافة إلى التشديد أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم".

وأكمل "أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطروا لمغادرتها قسرا، وإلى إطلاق ورشة الإعمار فيها".

وأعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن ليل الجمعة – السبت، توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في خطوة وصفتها السفارة بأنها "محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان".

وأوضحت في بيان، أن "الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الأولية تشكل "الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان".

وأكدت السفارة اللبنانية، أن "هذا الإنجاز تحقق تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية"، مشيرة إلى أن لبنان رسم بذلك "مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب".