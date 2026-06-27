الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل... ما أهم بنوده؟

نستعرض أدناه أهم بنود الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وذلك في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين البلدين.

وقعت إسرائيل ولبنان مساء، الجمعة، على اتفاق إطاري عقب 4 أيام متواصلة من المفاوضات المباشرة التي عقدت في واشنطن بجولة خامسة تحت رعاية أميركية.

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ومن بين ما يتضمنه الاتفاق الإطاري من بنود وفق ما أوردت صحيفة "المدن" اللبنانية:

- إسرائيل ولبنان يعلنان بدعم أميركي هدفهما إنهاء النزاع وإقامة سلام وأمن دائمين.

- إنهاء حالة الحرب رسميا وبدء مفاوضات مباشرة برعاية الولايات المتحدة.

- يربط الاتفاق انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان باستعادة الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

- يلتزم لبنان بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

- تؤكد إسرائيل أن لا أطماع إقليمية لها في لبنان وتربط وقف عملياتها العسكرية بزوال التهديدات.

- يؤكد لبنان أن قرار الحرب والسلم محصور بالدولة اللبنانية وحدها.

- إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية إسرائيلية لبنانية بدعم ومشاركة الولايات المتحدة.

- الولايات المتحدة ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية والتحقق من مراحل التنفيذ.

- المساعدات الأميركية الجديدة للبنان ستكون مشروطة بتحقيق مراحل تنفيذ قابلة للتحقق.

- تتعهد واشنطن بحشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده.

- يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع وصول التمويل إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

- إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق سلام وأمن شامل بين إسرائيل ولبنان.

- التزام بوقف الأعمال العدائية في المحافل الدولية والبحث عن الرفات والإفراج عن المحتجزين.

- تشيد الحكومتان بدور الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب في رعاية الإطار المقترح.