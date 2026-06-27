قرار عربي بدعم فلسطين ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية

اعتمد البرلمان العربي قرارين يؤكدان وحدة الموقف العربي تجاه القضايا الإقليمية، فشدّد الأول على مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجديد الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما أدان الثاني عدوان إسرائيل على لبنان وسورية والصومال

اعتمد اجتماع برلماني عربي اليوم، السبت، قرارا برفض اعتداءات إسرائيل على لبنان وسورية، وتدخلاتها في الصومال، وقرارا آخر بمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

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وجرى الإعلان عن ذلك في بيان ختامي صادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وانعقد المؤتمر بتنظيم من البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي. وأكد المشاركون في المؤتمر "وحدة الموقف البرلماني العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية"، ودعم كل ما من شأنه صون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها.

واعتمد المؤتمر قرارا برلمانيا عربيا بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية، الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وجدّد القرار "الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وأكّد أن فلسطين تمثل "القضية المركزية للأمة العربية".

كما اعتمد المؤتمر قرارا آخر برفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية، وإدانة تلك الاعتداءات، ورفض التدخلات الإسرائيلية في الصومال، مع التأكيد على "دعم سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها".

ويضم البرلمان العربي ممثلين عن برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتأتي قرارات المؤتمر في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية وقطاع غزة.

وتوترات أثارها اعتراف إسرائيل، في كانون الأول/ ديسمبر 2025، بالإقليم الانفصالي في الصومال، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية واعتبرته "تهديدا لسيادتها".